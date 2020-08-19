Покоряем Приморье на «Шкода»: автопробег «Пляжный тест-драйв» стартует из Владивостока 24 августа

Друзья, мы рады сообщить вам, что скоро отправляемся в путешествие по Приморью! Мы – это команда добровольцев из журналистов «Комсомольской Правды» и приморских блогеров, которые согласились составить нам компанию. Маршрут составлен, и он будоражит, дата определена – остались считанные дни. 24 августа наша команда отправляется в автопробег, который мы назвали «Пляжный тест-драйв».

Почему пляжный? Вместе с партнерами автопробега мы расскажем о самых популярных туристических маршрутах юга Приморского края, о самом необходимом, что нужно взять с собой в дорогу, и раскроем секрет, как сделать путешествие незабываемым.

Почему тест-драйв? О, это особенно приятно объявить: мы едем на шикарных автомобилях марки ŠKODA, ведь нам самим не терпится узнать, как они проявят себя на приморских дорогах.

Что мы собираемся сделать?

Ежедневно с 24 по 28 августа мы будем рассказывать вам о самых живописных пляжах и локациях Хасанского района и Находки. Каждое утро встречаемся в прямом эфире радио «Комсомольская правда», где из первых уст вы узнаете о том, куда обязательно нужно заехать каждому путешественнику, где самые чистые пляжи и с каких точек получаются самые живописные фотографии. Следите за нашими публикациями на сайте dv.kp.ru в разделе «Автопробеги Приморья» и в газете «Комсомольская правда».

На чем мы едем?

Участники автопробега проедут по дорогам Приморского края на новых автомобилях ŠKODA KODIAQ и ŠKODA KAROQ более тысячи километров. Почему именно ŠKODA? Мы стали все чаще встречать автомобили этой марки во Владивостоке и нам откровенно интересно, что это за зверь, для кого он, удастся ли бренду ŠKODA прочно укорениться на приморском рынке и завоевать сердца любителей качественных автомобилей.

Да, городские седаны OCTAVIA или RAPID приморцы знают. Но мы поедем на двух красавцах кроссоверах – KODIAQ и KAROQ. Нам самим интересно, что это за автомобили и насколько хороши они в деле. По итогам «Пляжного тест-драйва» мы расскажем вам, насколько они комфортны в путешествиях по Приморскому краю.

Кто едет в путешествие?

Давайте познакомимся с членами нашей команды. Именно эти люди будут тестировать машины, дороги, инфраструктуру и рассказывать о своих впечатлениях. Человек, без которого нельзя себе представить ни одно мероприятие «Комсомольской правды» - PR-директор Юлиана Виноградова. Журналист и радиоведущий – голос автопробега Алексей Самуськов. Вместе с нами в путь отправляются известные в Приморье блогеры и фотографы. Вадим ПоповВадим Попов, который постоянно радует своих подписчиков необычными фотографиями на морскую тематику. Фотограф Артем ХалупныйАртем Халупный, который уже не в первый раз отправляется с нами в путешествия. Блогеры Игорь СтаровойтовИгорь Старовойтов и Наталья МурченкоНаталья Мурченко специально прилетели из Москвы, чтобы поучаствовать в нашем автопробеге, а Антон БлохинАнтон Блохин, занимающийся аэросъемкой, отменил все свои заказы на предстоящую неделю, чтобы прокатиться по пляжам Приморья.

Куда мы направляемся?

Место старта - «Сумотори-авто» - официальный дилер ŠKODA. Здесь мы получим два новых автомобиля от дилера.

В первый день автопробега мы сразу же направимся в Хасанский район. Наша первая остановка - поселок Витязь, расположенный на берегу одноименной бухты.

На следующий день мы отправимся по знаковым местам полуострова Гамова и посетим бухты Теляковского и Астафьева. Вечером нас ждет привал в селе Безверхово.

На третий день автопробега команда путешественников отправится в Национальный парк «Земля леопарда», а после прохождения тропами самой редкой крупной кошки нас ждет солнечная Ливадия.

На четвертый день нашего путешествия успеем мы погулять и по пляжам Ливадии, и Находки. Завершим мы автопробег экскурсиями по бухтам Триозерье, Шепалова, Спокойной и Окуневой, после чего вернемся во Владивосток.

Чем все закончится?

Каждое утро мы будем выходить в прямой эфир радио «Комсомольская правда» и рассказывать о том, в каких местах мы уже побывали, и что нам еще предстоит посетить, будем делиться своими эмоциями и впечатлениями с нашими слушателями и давать полезные советы по организации путешествий к пляжам Приморья. Каждый день путевые заметки с автопробега мы будем публиковать на сайте dv.kp.ru, в наших социальных сетях, а также рассказывать о нашем путешествии на страницах нашей газеты. Блогеры также будут делиться своими впечатлениями от поездки со своими подписчиками. А главное – мы уже сейчас планируем новый автопробег, участником или партнером которого сможете стать и вы. Следите за нашими анонсами!