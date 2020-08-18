Партнер автопробега «Пляжный тестдрайв»: арт-парк «Штыковские пруды»

24 августа «Комсомольская Правда» совместно с блогерами, фотографами и видеооператорами отправляется в автопробег «Пляжный тестдрайв». Команда исследует самые красивые пляжи Находки и Хасанского района.

Поддерживать нас в этом путешествии будет арт-парк «Штыковские пруды» - это современная зона отдыха, опирающаяся на идею гармонии человека и природы. Объединение бионических архитектурных решений и креативных АРТ-пространств с красотой нетронутой природы.

Территория парка составляет более 30 гектаров, она пронизана сетью прогулочных дорожек и тропинок, окружённых скамейками, гамаками, качелями и площадками для отдыха. Парк работает круглый год и в любую погоду.

Здесь есть более 40 арт-объектов и уникальных фото-зон. Самый впечатляющий арт-объект - это гигантская стилизованная скульптура амурского тигра длиной почти 10 метров. А также большая кинетическая фигура «Цветок папоротника», которая приходит в движение силой ветра, смотреть на нее можно бесконечно долго.

Летом для гостей здесь работают два бассейна, песчаный пляж и фонтан на Большом пруду. Взяв в прокат лодку или катамаран можно доплыть на остров «100 зайцев» и увидеть семейство кроликов. Для любителей экстрима работает вэйкборд парк с рампой. А очень скоро здесь появится настоящий летний аквапарк.

В арт-парке можно отдохнуть семьей, компанией друзей или коллег. Каждый найдет то, что ему по-душе. Арт-парк «Штыковские пруды» - это территория счастья для всей семьи.