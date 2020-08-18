Знаете ли вы историю флага России?

Пройди тест от "Комсомолки" и узнай, насколько хорошо ты знаешь историю российского флага

Совсем скоро Россия будет отмечать День флага. В преддверии этого события предлагаем вам проверить свои знания о государственном флаге нашей страны и ответить на несколько простых вопросов, связанных с историей триколора.

Кстати, если вы с легкостью ответили на эти вопросы, это значит, что вам не составит труда выиграть ценные призы при помощи своих знаний и интуиции.

В пятницу, 21 августа, с 10:00 до 11:00 в эфире радио "Комсомольская правда" пройдет викторина в честь Дня флага. Дозвонившись в прямой эфир по телефону 8 (423) 230-22-52 и правильно ответив на вопросы ведущих, вы выиграете памятные призы.

Слушайте радио "Комсомольская правда" на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске.