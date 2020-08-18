Правительство РФ увеличило перечень субсидируемых авианаправлений на Дальнем Востоке

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Правительство России расширило географию субсидируемых авиаперелетов в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО). Федеральная поддержка теперь будет распространяться еще на 42 направления. Об этом рассказали в пресс-службе министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

В ведомстве добавили, что соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. География субсидируемых авиарейсов была расширена по поручению президента России Владимира Путина.

Приоритетное право на субсидии по новому перечню имеют компании, которые используют современные российские самолеты и перевозчики, чьи маршруты софинансируются регионами.

«Региональные авиаперевозки на Дальнем Востоке и в Арктике – одна из тем, которой мы уделяем особое внимание. Это то, без чего Дальний Восток не может развиваться экономически, без чего нельзя говорить об улучшении социального самочувствия населения. И отдельное внимание нужно уделить отрасли, поскольку региональные авиакомпании на фоне распространения новой коронавирусной инфекции попали в число наиболее пострадавших отраслей экономики. Этим вопросом мы также занимаемся», - заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Напомним, в июле текущего года власти страны выделили из резервного фонда на субсидии 3 млрд рублей для региональных авиаперевозок. Ожидается, что это поможет снизить цены на билеты по ряду направлений и сделать эти маршруты более востребованными. По предварительным подсчетам, число пользователей услуг авиаотрасли планируется увеличить примерно на 450 тысяч человек.

Субсидирование региональных авиаперевозок из федерального бюджета ведется с конца 2013 года. Тогда было утверждено соответствующее постановление правительства о развитии региональных и местных авиаперевозок. А в феврале 2020 года министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил о необходимости утверждать программы субсидирования внутренних авиарейсов в России на три-пять лет вперед.