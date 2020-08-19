Губернатор Приморья Олег Кожемяко заработал за год 22,4 миллиона, больше чем на Сахалине

В 2019 году доходы Кожемяко стали больше на 184 тысячи рублей, чем годом ранее Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Губернатор Приморья Олег Кожемяко опубликовал декларацию о доходах за 2019 год. Согласно ей, он заработал с 1 января по 31 декабря прошлого года в качестве главы региона 22,415 миллиона рублей.

В предыдущей декларации Кожемяко за 2018 год доход был меньше на 184 тысячи рублей — 22,231 миллиона. В тот год, напомним, он работал губернатором Сахалинской области, а затем руководил Приморьем в качестве и.о.

Губернатор указал имеющиеся в собственности три жилых дома, общей площадью около 190 квадратных метра, нежилое помещение на 158,5 квадратных метра и земельный участок в 4,5 гектара. Также у главы края есть две квартиры, площадью 114 и 49,7 квадратных метров и мотоцикл Harley-Davidson.

Сделок по приобретению или продаже недвижимости в 2019 году Кожемяко не совершал. Супруга в декларации не указана. Но это означает скорее отсутствие печати в паспорте, а не то, что сердце губернатора свободно. Спутница жизни Олега Кожемяко Ирина Герасименко фигурирует не в декларации, а в списках Forbes. Два года подряд она занимает 24-е место в рейтинге самых богатых женщин России. Ее состояние оценивается в 180 млн долларов.

В том же 2019 году сын губернатора Никита Кожемяко попал в еще один рейтинг Forbes - крупнейших рыбопромышленников России. Он там на шестой строчке. Даже экс-губернатор Сергей Дарькин ниже – на десятой.

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