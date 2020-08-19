Партнер автопробега «Пляжный тест-драйв»: торговая марка Terzo

24 августа «Комсомольская Правда» совместно с блогерами, фотографами и видеооператорами отправляются исследовать самые красивые пляжи Находки и Хасанского района.

Участники пробега преодолеют 1000 километров пути, а разместить весь наш багаж в этом путешествии помогут багажники Terzo. Автомобильные багажники Terzo - созданы специально для отдыха на природе! Когда на крыше автомобиля появляется багажник, она, можно сказать, переходит в другой класс.

Как выбрать правильную «надстройку», в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал специалист-аналитик по работе с каталогами Илья Брижатый.

Название «Terzo в переводе с итальянского языка означает «Третий». «Terzo» символизирует три тематики отдыха на природе: «Зимняя тематика» - сноуборд, лыжи, «Морская тематика» - серфинг, «Горная тематика» - велосипеды, всё необходимое для палаточного отдыха.

История производства автомобильных багажников Terzo начинается в 1980 году, который стал началом новой эры занятий спортом на открытом воздухе. Тогда же сформировался бренд Terzo, который выбирают люди предпочитающие активный отдых.

Время не стоит на месте, меняются требования, темп жизни. Компания Terzo, соответствуя новым веяниям и расширяя горизонты, предлагает насладиться своими товарами любителям активного отдыха на природе и поклонникам автомобильных путешествий.