Вот это огонь: жители Владивостока засняли, как горит упавшее на ЛЭП дерево

На кадрах видно, как из-за короткого замыкания начинается пожар

Сегодня вечером во Владивостоке из-за сильного ветра дерево повалилось на линии электропередач, из-за чего возникло короткое замыкание и пожар. Часть домов Владивостока остались без электричества.

По имеющейся информации, ЧП произошло примерно в 19:20. Сильный ветер повалил дерево на линию электропередач, из-за чего произошло короткое замыкание и последовал пожар. В центральной части города, в районе Первой речки, на Дальпрессе и около Покровского парка пропало электричество.

Сейчас на месте аварии работает оперативная бригада энергетиков. В ближайшее время потребителей переключат на резервную линию питания, а уже затем бригада займется восстановлением основной линии.