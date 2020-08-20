Обыски в Минпромторге Приморья, найден высокопоставленный взяточник: силовики рассказали подробности

Коррупционную схему выявили в Минпромторге Приморья Фото: Милана СОКОЛ

Обыски в министерстве промышленности и торговли Приморского края закончились задержанием четырех подозреваемых и возбуждением серии уголовных дел. При этом полицейские установили причастность к получению взяток высокопоставленного должностного лица.

Напомним, 18 августа в Минпромторг наведались силовики. Операция проводилась с участием краевой полиции, следственного комитета и УФСБ России по Приморскому краю. Проверку начали из-за выявленных фактов нарушения лицензирования при продаже алкоголя. В начале года было завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора департамента лицензирования и торговли. Экс-чиновница систематически брала взятки, от 15 до 200 тысяч рублей. Специалисты выяснили, что она замешана минимум в 24 эпизодах и существовала целая коррупционная схема, в которой участвовали и другие сотрудники, поэтому следователи продолжили распутывать этот «клубок».

– Установлена причастность высокопоставленного должностного лица Министерства промышленности и торговли Приморского края к получению незаконного денежного вознаграждения через посредников от коммерческих организаций за оформление лицензий на торговлю алкогольной продукцией и непривлечение к административной ответственности, – прокомментировал пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Официальный представитель краевого Следственного комитета сообщил, что преступления совершались с 2018 по 2020 года. После обысков в правительстве задержаны сразу четверо подозреваемых. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения для них.

– Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждены уголовные дела по факту дачи взятки должностному лицу за свершение заведомо незаконных действий (ч. 3 ст. 291 УК РФ), посредничества во взяточничестве, совершенного группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ) и получения взятки должностным лицом за незаконные действия (бездействие) (ч. 3 ст. 290 УК РФ), – отметила пресс-служба ведомства.

Параллельно с обысками стало известно об отставке замминистра промышленности и торговли Приморского края Елены Коваль. Чиновница написала заявление «по собственному», якобы из-за достижения пенсионного возраста. Однако в правительстве отметили, что к работе руководителя департамента лицензирования и торговли накопилось много претензий.

Сейчас продолжается расследование. А дело самой первой подозреваемой, которая поймалась на взятках в 2019 году, уже находится в суде.

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Информацию подтвердили два источника (подробнее…)

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