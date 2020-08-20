Длинное замыкание. Как горящее дерево едва не оставило Владивосток без света, полное видео

Пламя разгорелось буквально за несколько секунд. Фото: скриншот с видео

В распоряжении редакции "Комсомольской правды" появилось полное видео пожара, вызванного упавшим на ЛЭП деревом во Владивостоке. Из-за ЧП часть жителей Владивостока осталось без электричества, пока энергетики не переключили потребителей на резервную линию.

На кадрах видно, как еще до возгорания дерево с треском заваливается на высоковольтную линию электропередач. При первом же касании возникает короткое замыкание, а ветки дерева мгновенно загораются. Несколько секунд спустя слышатся громкие хлопки, а пламя разгорается все сильнее и сильнее.

"Они должны деревья убирать оттуда" - слышится комментарий очевидца. Пламя становится ярче, слышится звонкий треск трансформаторов, а после небо озаряет ярко-синяя вспышка. На какое-то мгновение кажется, что светошумовое представление закончилось, но секунду спустя пламя разгорается с новой силой, а гул электрооборудования слышится все сильнее и сильнее.

Из-за падения дерева на ЛЭП без света остались дома в центральном районе Владивостока. Последствия ЧП устраняли на месте оперативная бригада энергетиков и пожарный расчет. К счастью, обошлось без пострадавших. После устранения угроз энергетики переключили потребителей на резервную линию питания. Восстановительные работы на линии продолжаются.

Напомним, вечером, 19 августа, во Владивостоке из-за сильного ветра дерево повалилось на линии электропередач, из-за чего возникло короткое замыкание и пожар. Часть домов Владивостока остались без электричества.

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