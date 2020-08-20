«Предварительное рейтинговое голосование» конкурса «Заря Приморья» – категория мастерства «Любители»

Творческий конкурс онлайн «Заря Приморья» приглашает принять участие во Втором этапе «Предварительного рейтингового голосования» в категории мастерства «Любители». Оно проходит среди участников конкурса, их родных, друзей, фанатов и всех желающих и продлится до 31 августа включительно.

«Мы решили провести в ходе конкурса «Предварительное рейтинговое голосование» – и для того, чтобы повысить активность конкурсантов, уже приславших видео, и чтобы привлечь новых участников, дать возможность как можно большему количеству творчески одаренных приморцев проявить себя», – отмечает координатор Конкурса «Заря Приморья», депутат Законодательного Собрания Приморья Игорь Чемерис.

Первый этап в категории мастерства «Начинающие» завершился 13 августа, а о начале Третьего этапа в категории «Профи» будет объявлено дополнительно.

Итоги «Предварительного рейтингового голосования» будут подведены и опубликованы по окончанию трех этапов.

В «Предварительном рейтинговом голосовании» среди «Любителей» участвуют видео 83 конкурсантов, чьё видео было размещено в группе https://vk.com/zaryaprim в мае и июне. Для удобства пользователей голосование разделено на 4 чарта по возрастным категориям:

«Любители до 9 лет»;

«Любители от 9 до 12 лет»;

«Любители 13 плюс»;

«Любители Смешанные».

В каждом чарте есть ссылки на альбомы с видео конкурсантов, а также на другие чарты.

Лидеры «Предварительного рейтингового голосования» определятся простым большинством голосов, победители получат призы.

«За ходом "Предварительного рейтингового голосования» с интересом следят не только конкурсанты и их болельщики, но и профессиональное жюри конкурса «Заря Приморья», – резюмирует от его лица депутат Думы г. Владивостока Роза Чемерис. – А окончательных победителей нашего конкурса определит в конце октября Народное и Профессиональное жюри".

Организаторы конкурса «Заря Приморья»: Правительство Приморского края, и депутат Законодательного Собрания Приморского края, координатор Федерального проекта «Крепкая Семья» ВПП «Единая Россия» в Приморском крае Игорь Чемерис.

Первый творческий онлайн-конкурс «Заря Приморья» призван объединить молодых людей, получающих профессиональное образование в сфере культуры, искусства и творчества, а также юных артистов-любителей и всех желающих проявить себя.