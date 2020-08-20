Генеральный партнер автопробега «Пляжный тест-драйв»: моторные масла MOLYGREEN

24 августа «Комсомольская Правда» совместно с блогерами, фотографами и видеооператорами отправляется в автопробег «Пляжный тест-драйв». Команда исследует самые красивые пляжи Находки и Хасанского района.

Генеральный партнер автопробега моторные масла MOLYGREEN. Настоящее японское синтетическое масло с новейшей формулой присадок для бензиновых и дизельных двигателей. Рекомендовано для автомобилей японского и европейского производства. Специально проработанный состав масла обеспечивает высочайшую прочность масляной пленки на разрыв, что максимально защищает детали двигателя от износа.

Японские масла MOLYGREEN появились на российском рынке в 2014 году. Два года спустя в семействе автомобильных масел MOLYGREEN произошло разделение на несколько линеек. В результате появились масла Premium, Selection и масла для коммерческой техники DH-2. Чем отличаются масла разных линеек, какое из них выбрать и почему?

Линейка Premium

В основе этой линейки масел лежит высококачественная базовая третья группа с добавлением масел четвертой группы — полиальфаолефинов. Также масла Premium содержат самый современный пакет присадок и соответствуют новейшим спецификациям. Подходят для самых современных высокофорсированных двигателей. Смазочные материалы линейки Premium способствуют снижению расхода топлива, улучшают защиту деталей двигателя в тяжелых условиях эксплуатации, обеспечивают чистоту внутри двигателя, что способствует увеличению срока его работы. В линейке Premium представлены масла с индексами вязкости 0w20, 5w30, 5w40.

Линейка Selection

При производстве этой линейки синтетических масел также используется базовое масло третьей группы, в отличие от серии Premium, с упрощенным пакетом присадок. Несмотря на некоторые упрощения, масла Selection — качественный продукт. Потребитель может быть уверен, что получает надежную защиту двигателя своего автомобиля круглый год. Линейка масел Selection подходит как для бензиновых, так и для дизельных авто. Качественный продукт по выгодной цене — действительно народная линейка моторных масел. Представлены индексы вязкости 0w20, 5w30, 10w30, 5w40.

Кстати

Во время автопробега мы разыграем 20 литров моторного масла MOLYGREEN от генерального партнёра. Следите за нашими анонсами на сайте, в наших социальных сетях, в Instagram аккаунте и на волнах радио "Комсомольская правда" на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске.