Собери ребенка в школу: как правильно организовать рабочее место школьника

Рассказываем, как легко и просто создать детский home-office с располагающей к учебе атмосферой

"Комсомольская правда" собрала в одном месте все советы и информацию о том, как подготовить ребенка к школе во Владивостоке в 2020 году. Теперь не нужно искать по крупицам информацию о том, как правильно выбрать обувь, какие гаджеты необходимы школьникам и как помочь ребенку адаптироваться к школе. Вся эта и другая полезная информация теперь доступна вам в одном спецпроекте "Собери ребенка в школу".

Школьнику необходимо рабочее пространство, некий детский home-office с располагающей к учебе атмосферой. Правильный свет, мебель и всё под рукой. Сегодня мы расскажем, каким должно быть рабочее место школьника.

Стол или парта — центральный предмет мебели если не в комнате школьника, то в его рабочей зоне точно. От него значительно зависит успеваемость: если стол некомфортный, то уроки за ним будут делаться через силу. Поэтому совет первый — учитывайте мнение ребёнка при выборе такой важной детали интерьера.

Офисные работники знают, насколько важна эргономика стула. Для школьника этот предмет мебели не менее значим, а то и более. От правильной настройки ортопедической спинки зависит осанка ребёнка. Желательно, чтобы спинка регулировалась по высоте и глубине. Нет - колесикам и подлокотникам, а высота сиденья стула подбирается по росту.

Правильная организация пространства — залог «пятёрок» в дневнике. Выдвижные ящики, навесные полки, коробочки для хранения канцелярских принадлежностей — всё должно играть на стороне школьника. Отличная идея — использование грифельных, магнитных и пробковых досок. На них можно записывать важные даты для запоминания или расписание уроков и внеклассных занятий.

Лучше всего, если рабочий стол расположен у окна — так глаза будут меньше уставать, плюс всегда есть возможность отвлечься на небо или вид во дворе. В дневное время ребенку будет хватать естественного освещения, которое можно дополнить и искусственным, разместив на рабочем месте настольную лампу.

Остальные полезные советы по подготовке ребенка к школе вы найдете на страничке нашего спецпроекта "Собери ребенка в школу".