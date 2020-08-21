«Беги к маме, маленький». В многоэтажку в Приморье пришел медвежонок из леса

Косолапый наведался в гости в многоэтажку Фото: принтскрин видео.

Необычный посетитель наведался в гости к жителям северного района Приморья. Испуганный косолапый забежал в подъезд жилого дома в Дальнегорске и стал карабкаться по оконным рамам, пытаясь найти выход. Очевидцы позвонили в спецслужбу, также на подмогу горожанАМ пришли полицейские.

История с косолапым развернулась в доме №12 на улице Менделеева в микрорайоне Горького. Увидев людей, заплутавший малыш стал метаться в поисках выхода. Общими усилиями непрошенного гостя удалось выпроводить на улицу. Под восторженные оклики окружающих, мишка со всех ног бросился наутек. Местные жители, судя по всему, остались в восторге, раздобыв удачные кадры дикого зверя.

Стоит отметить, что случай появления медведей в Дальнегорске далеко не первый. В городе даже установлены специальный таблички «Как вести себя при встрече с медведем». Несколько лет назад местные жители массово звонили в администрацию, сообщая о нашествии косолапых. Власти проверили каждое обращение. Как говорится, у страха глаза велики, правдой оказалась лишь часть рассказов. Бывало, что люди попросту могли спутать с диким зверем собаку в кустах.

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