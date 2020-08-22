Достать пулю из паха и не повредить органы: приморские врачи провели уникальную операцию

Если бы не современное оборудование, пришлось бы проводить открытую операцию. Фото: primorsky.ru

В Приморье врачи продолжают удивлять. Сосудистые хирурги и травматологи Находкинской городской больницы совместно провели уникальную операцию, которая заключается в извлечении резиновой пули из паховой области. Казалось бы - стандартная процедура, но медики решили не рисковать и прибегнули к помощи своих коллег.

Мужчина поступил в отделение травматологии с огнестрельным ранением в районе паховой складки. Пуля находилась в области сосудистой лакуны, через которую проходит большое количество нервных пучков, крупных вен и артерий. Любая операция на этой области требует большой подготовки и сноровки.

Решено было доставать пулю без проведения открытой операции. Под контролем ангиографического комплекса врачи безопасно и минимально травматично извлекли резиновую пулю, застрявшую у пациента в непростом месте.

«Инородное тело удачно миновало все важнейшие структуры, по счастливой случайности их не задев. Пулю диаметром около сантиметра было отлично видно на рентгеновских снимках в двух проекциях, но удалить ее при первичной хирургической обработке раны не удалось. Продолжать ревизию раневого канала – рисковать повредить сосудисто-нервный пучок, сложно и небезопасно для пациента. Тогда мы обратились за консультацией к своим коллегам из отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения, нам нужно было знать точное местоположение инородного тела», – рассказал заведующий травматологическим отделением Денис Семанив.

Уникальную операцию удалось провести благодаря персоналу и, конечно же, современному оборудованию. Многофункциональный ангиографический комплекс был поставлен в горбольницу по федеральной программе в рамках развития помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниям в 2015 году. Ангиограф дает возможность врачу в реальном времени наблюдать на экране монитора состояние вен и артерий, сосудов внутренних органов, головы и нижних конечностей пациента, видеть хирургические манипуляции.

«Когда у тебя есть определенные наработки и навыки, то всегда есть план – как ты пойдешь на эту операцию. Ангиографический комплекс тем и уникален, что можно с помощью множества проекций точно установить: куда надо идти, на какую глубину. В режиме рентгеноскопии я точно определил, где находится инородный предмет. Резиновая пуля была плотной и хорошо засветилась. Металлическим пинцетом через раневой канал мы достали ее, не повредив ни одного сосуда. Точно, безопасно и быстро», – подвел итог хирургическому вмешательству заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Александр Кульков.

Кстати, саму операцию провели всего лишь за 20 минут силами пяти человек. Сейчас пациент находится в травматологическом отделении и чувствует себя хорошо.

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