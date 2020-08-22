Партнер автопробега «Пляжный тест-драйв»: официальный дилер SKODA в Приморском крае – «Сумотори-Авто»

24 августа «Комсомольская Правда» совместно с блогерами, фотографами и видеооператорами отправляются исследовать самые красивые пляжи Находки и Хасанского района.

Участники пробега преодолеют 1000 километров пути на новых автомобилях ŠKODA KODIAQ и ŠKODA KAROQ от официального дилера ŠKODA в Приморском крае – «Сумотори-Авто».

О преимуществах этих автомобилей в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала руководитель отдела маркетинга «Сумотори-Авто» Татьяна Карпенко.

ŠKODA – крупнейший чешский представитель автомобильных компаний. На рынке России этот автобренд имеет в своем арсенале и седаны, и кроссоверы. Класс кроссоверов стремительно набирает популярность во всем мире.

Продажи ŠKODA KODIAQ стартовали всего три года назад, но он уже занял твёрдые позиции в рейтинге предпочтений российских автолюбителей.

Второй кроссовер, ŠKODA KAROQ, был представлен в феврале этого года. А уже в апреле он вошёл в топ-25 самых продаваемых автомобилей в России по версии аналитического агенства «Автостат».

Автомобили ŠKODA отличает великолепный европейский дизайн, исключительный уровень комфорта для водителя и пассажиров, и высокая степень надёжности.

ŠKODA KAROQ оснащен 1,4-литровым мотором с отдачей в 150 лошадиных сил. А пару агрегату составляет или механическая КПП, или 8-ступенчатый «автомат». Что касается полноприводной версии, то она комплектуются исключительно 6-ступенчатым DSG и будет доступна на российском рынке в конце этого года.

ŠKODA KODIAQ представлен как в переднеприводной версии, так и полноприводной. И на выбор - три типа моторов: дизельный и два бензиновых. Все двигатели оснащены турбонаддувом и при рабочем объёме от 1,4 до 2,0 литров имеют мощность от 125 до 180 л.с.. Комплектуется как механической КПП, так и 6 или 7-ступенчатой DSG. Объём багажного отделения 635 л, а при сложенных сиденьях 1980 л. Впечатляет?

Все модели ŠKODA комплектуются многочисленными устройствами активной и пассивной безопасности: система курсовой устойчивости, функция экстренного торможения, раннее распознавание аварийного манёвра и многие другие. Пространство внутри салона организовано безупречно, эргономика рассчитана до миллиметра. Ведь удовольствие от вождения машиной складывается из мелочей. ŠKODA знает в этом толк.

Это лично на себе проверит команда автопробега во время тecт-дpайва по знаковым местам Приморья. Хотите проверить кроссоверы ŠKODA? Записывайтесь на тест-драйв, оценивайте, сравнивайте и делитесь своим впечатлением.

А мы, в свою очередь, расскажем вам о своих. Следите за нашими публикациями на сайте dv.kp.ru и в наших социальных сетях.

Кстати, вы все еще можете успеть приобрести седан ŠKODA с выгодой 25% по программе льготного кредитования. Подробности по телефону 2-600-100.