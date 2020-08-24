Отправляемся в автопробег по Приморью на автомобилях марки «Шкода»

Наши постоянные читатели знают, что мы любим автопробеги. Наш прошлый тур по портам прошел ярко, и до сих пор, если вбить в поисковик «порты Приморья», одна из первых ссылок приведет на наш проект. Сегодня же наша цель другая, как видно из названия автопробега «Пляжный тест-драйв». Последнюю неделю лета хочется провести поближе к морю, но важно даже не куда, а на чем. Мы стартовали на кроссоверах марки «Шкода»!

Еще раз, на чем?

Да, на кроссверах «Шкода». Вы, наверняка, слышали, что «Сумотори» под Владивостоком открыл дилерский центр ŠKODA. Именно отсюда и стартовала наша команда автопробега сегодня, 24 августа, на двух красавцах – белоснежном ŠKODA KODIAQ и сером ŠKODA KAROQ.

ŠKODA KODIAQ

Кажется, мы первые, кто устроил автопробег в Приморье на автомобилях марки ŠKODA. Первый полноценный тест-драйв по приморским дорогам, да еще и с заездом в такие дебри, что получится полноценное испытание. Так что ждите обзор. Пока первое впечатление – вместительные машины. Забросили все вещи, места осталось достаточно.

На старте ŠKODA KAROQ с багажником от Terzo

Кто едет и куда?

Мы стартовали в понедельник, чтобы вернуться в пятницу во Владивосток. За это время планируем объехать весь юг Приморского края. Первые два дня Хасанский район – наши главные «курорты» Андреевка, Витязь, Зарубино, бухта Астафьева, национальный парк «Земля леопарда» с его экотропой и недавно открытым экокластером «Леопарды на Гамова», Славянка, Безверхово.

Генеральный партнёр автопробега - моторные масла MOLYGREEN. Настоящее японское синтетическое масло с новейшей формулой присадок для бензиновых, дизельных и гибридных двигателей. Рекомендовано для автомобилей японского и европейского производства.

Генеральный партнер автопробега - моторные масла MOLYGREEN

Вторая половина автопробега – другая сторона летнего отдыха в Приморье. Это Штыковские пруды, сафари-парк и, конечно же, шикарные пляжи Ливадии и Триозерья. Маршрут может меняться, и главная причина – желание найти еще больше приключений.

Знаю, вы сейчас нам завидуете, но вы вполне можете «присоединиться» к нашему путешествию, для начала – виртуально – следите за нами на сайте dv.kp.ru, в Инстаграме и слушайте ежедневные отчеты на радио «Комсомольская правда» с 8 до 10 в утреннем шоу «Что приморцу хороШОУ» (Владивосток – 90,4 FM, Находка – 107,2 FM, Уссурийск – 99,4 FM). Надеемся, что наши приключения вдохновят и вас на нескучный отпуск! Кстати, пишите свои идеи в комментариях, куда надо заехать и что посмотреть.

Наша команда

И пара слов о команде: каждый день на связи журналисты «Комсомолки» Алексей Самуськов и Юлиана Виноградова. Потрясающие кадры обеспечены благодаря фотографам Вадиму Попову, Артему Халупному и мастеру аэросъемки Антону Блохину. Блогеры Игорь Старовойтов и Наталья Мурченко специально прилетели из Москвы, чтобы поучаствовать в нашем автопробеге. А еще с нами представители компаний-партнеров, сделавших этот пробег возможным, в первую очередь – «Сумотори-Авто» и сеть спортивных магазинов «Олимп». В этом путешествии нас также сопровождают производитель автомобильных багажников Terzo, сеть кофеен Coffee Machine, НК «Уссури», арт-парк «Штыковские пруды».

Ах, да!

Мы же, по традиции, будем разыгрывать 100 литров бензина. Выиграет их тот, кто угадает финальные показания одометра ŠKODA KAROQ.

Партнер автопробега НК «Уссури»

Партнер автопробега CoffeeMachine

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