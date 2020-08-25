«Если приедет полиция, мы и их положим»: выходцы из 90-х устроили беспредел в пригороде Владивостока

Покупатели устроили драку среди бела дня Фото: принтскрин видео.

Весьма неожиданно в пригороде Владивостока закончился осмотр мототехники. Компания, приехавшая по объявлению о продаже, транспортным средством особо не интересовалась, а вот размять кулаки была совсем не прочь. Агрессивные покупатели попросту избили продавца и всех, кто попытался за него вступиться. Расследование истории с отголосками 90-х сейчас занимается полиция.

Трое парней приехали на белом BMW Х5 .По словам очевидцев, разговор практически сразу пошел на повышенных тонах, такое чувство, что вся компания явно искала на кого выплеснуть злость.

– Они придирались ко всему: к покраске техники, к пробегу, не доверяя и, угрожая тем, что мягко говоря «таких, как ты мы уже видели и всех били». Соответственно, слово, мат и агрессия. И, что не мало важно, документы они не смотрели, технику не заводили, на месте осмотра находились не больше 5 минут. Что техника была покрашена, также были предупреждены заранее, после этого последовала опять же агрессия, – поделился один из участников конфликта.

Продавец отметил, что не намерен общаться с неадекватной компанией и решил завершить встречу.

– Главный из этой банды заявил, что разговоры здесь заканчивают они, подошел к продавцу и неожиданно ударил его в челюсть левой рукой, после чего он потерял сознание, – вспоминают свидетели. При этом в непосредственной близости стоял мужчина с ребенком.

Очевидцы беспредела попытались вступиться за продавца, однако под горячую руку попали все. Судя по видео, у нападавших отличная спортивная подготовка. Разъяренные парни профессионально отвешивали удары, всем, кто имел неосторожность встрять. В какой-то момент из гаража вышел еще один человек, поинтересоваться, что вообще происходит. Буквально через 5 секунд парня затолкали обратно.

Больше всех досталось продавцу, едва молодому человеку стоило прийти в сознание, его снова отправили в нокаут, ударив ногой в лицо. На девушку, которая все время стояла рядом и периодически пыталась снимать происходящее на телефон, один из мужчин тоже несколько раз замахнулся.

– Главный из нападавших – в черной футболке начал объяснять, что он очень опасен, что ему 40 лет и он прошел 90-е. И, что, если приедет полиция, их тоже положат. После чего нападавшие скрылись, – подытожил свидетель.

Пострадавший обратился в Советский отдел полиции Владивостока, автомобиль нападавших был объявлен в розыск. Личность главного подозреваемого удалось установить довольно быстро.

– Потерпевший направлен на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести вреда, причиненного его здоровью. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, – прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Владивостоку.

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