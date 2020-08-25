День первый: автопробег «Пляжный тест-драйв» добрался до Витязя

Автопробег «Пляжный тест-драйв», день первый

Примерно 250 километров позади, первая заправка, первый запуск квадрокоптера, первый опыт остановки на ночлег. Завершился первый день автопробега «Пляжный тест-драйв» - совместного проекта «Комсомольской правды» и компании «Сумотори-авто».

За рулем только девушки

Напомним, мы стартовали утром 24 августа от дилерского центра ŠKODA на двух кроссоверах - KODIAQ и KAROQ. Недолгие сборы. Погрузили все свои вещи - у каждого по 2-3 рюкзака с личными вещами, оборудование для съемки, даже мобильный холодильник. Все поместилось в багажники кроссоверов, никакие сумки в ногах не мешают. Кроме того, на крыше KAROQ установили специальную капсулу от торговой марки Terzo, в которую мы также для чистоты эксперимента положили часть багажа. Все доехало в целости и сохранности.

Первая остановка – Уссурийск. Здесь мы заправились на АЗС компании «Уссурнефтепродукт», которая является партнером автопробега. Нас не только заправили, но и снабдили канистрами с бензином. Кстати, в финале путешествия мы разыграем среди наших читателей 100 литров топлива. Нужно будет угадать показания одометра на ŠKODA KAROQ. Еще одна остановка – у Coffee Machine. Эти ребята, известные на весь край, приготовили на всех завертоны, салаты и кофе – заказали через приложение, и даже ждать не пришлось. И вот мы мчим в Андреевку и далее в Витязь.

НК «Уссурнефтепродукт» и «Комсомольская правда» разыграют в финале автопробега 100 литров топлива

Нас 12 человек, и путешествуем мы на трех автомобилях. Блогеры Антон и Анастасия присоединились к автопробегу на своем буквально на днях приобретенном авто, тоже с левым рулем, что для них впервые. И вот что интересно – так получилось, что во всех трех экипажах сегодня рулили девушки. И прекрасно рулили, надо отметить.

Погода за окном менялась в этот день постоянно, то солнце, то ливень. Неплохой такой тест-драйв для автомобилей ŠKODA. Но в целом дорога неплохая, только в районе Барабаша укладывают новый асфальт, будьте готовы к пробке.

Бухта Витязь

А вот от Андреевки до Витязя дорога – испытание. Многие знают, кто ездил – грунтовая, местами размытая. Внедорожные качества ŠKODA KAROQ на этом участке тестировал блогер Максим Абдразаков.

- Дорога до бухты Витязь, начиная с Андреевки, не предназначена для низких авто. После дождей не советую сюда ехать тем, у кого машина с низким клиренсом, либо обвесами. Желательно что-то повыше. Мы на своих кроссоверах добрались до бухты без каких-либо происшествий.

Витязь – экскурсионная столица Приморья

Полуостров Гамова – это заветная цель каждого туриста, путешествующего по Приморью. Все начинается с Андреевки, пожалуй, самого популярного курортного поселка на всем Дальнем Востоке, а заканчивается самым южным маяком России, имеющим № 1 в реестре отечественных маяков – маяк Гамова. Между этими двумя достопримечательностями десятки других – бухты морского заповедника, среди которых Астафьева словно с картинки, бухта Теляковского и остров Томящегося сердца, береговая батарея, сопки с потрясающими видами. А в центре полуострова – поселок Витязь на берегу одноименной бухты.

В самом поселке Витязь достопримечательностей хватает – бывший военный дельфинарий, развалины замка Янковского, затопленные корабли и многое другое. Добравшись сюда, можно задержаться надолго, каждый день совершая вылазки все в новые и новые места.

Мы разместились на туристической базе «Береговая» в просторном доме с большой облагороженной территорией, по которой нам устроили настоящую экскурсию. Член нашей команды Евгений Старов, консультант по туризму магазина «Олимп», взял с собой все необходимое, чтобы в походных условиях можно было приготовить горячий ужин. В ход пошла интегрированная система приготовления пищи Fire-maple, при помощи которой мы вскипятили воду. В складном чайнике заварили чай, а в складной кастрюле сварили картофель.

База отдыха «Береговая»

На пляже бухты Витязь, в отличие от Андреевки, туристов уже не очень много. Видимо, не всякий путешественник рискнет проехать по такой дороге. Бухта Витязь – отличное место для уединения и спокойного отдыха. Есть здесь прокат Сап-бордов, каяков, экскурсии на катере или прогулки на лошадях.

Нам же интересно, как далеко смогут забраться наши кроссоверы.

- Ожидания от этого путешествия у меня большие, - говорит Максим Абдразаков. - Если повезет с погодой, то мы посетим одно из самых красивых побережий Приморья - бухты Теляковского, Астафьева, Орлинка. Вообще я считаю, что побережье от маяка Гамова до мыса Соснова в бухте Льва - самое красивое побережье в Приморском крае, поэтому, отправляясь в Хасанский район, обязательно включите эти места в свой туристический маршрут.

Путешествие началось с Хасанского района

Генеральный партнёр автопробега - моторные масла MOLYGREEN. Настоящее японское синтетическое масло с новейшей формулой присадок для бензиновых, дизельных и гибридных двигателей. Рекомендовано для автомобилей японского и европейского производства.

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