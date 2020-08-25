Партнер автопробега «Пляжный тест-драйв»: база отдыха «Рифовая»

База отдыха «Рифовая» в солнечной Ливадии. Фото: предоставлено партнером автопробега

Команда «Комсомольской Правды» совместно с блогерами, фотографами и видеооператорами отправилась исследовать самые красивые пляжи Находки и Хасанского района. Участники автопробега преодолеют 1000 километров пути, останавливаясь в популярных местах отдыха. В том числе и в Ливадии, где посетят базу отдыха «Рифовая».

База отдыха «Рифовая» находится на береговой линии в нескольких шагах отводы, размещение в комфортных номерах вместимостью до четырех человек. В 200 метрах от нее находится база «Рифовая плюс» с VIP домами на 6 человек с собственной кухней.

Комплекс мест отдыха включает также базу семейного отдыха «Прибойная», которая находится в поселке Авангард близ Ливадии. В отличие от многих других баз в Ливадии, где центральная дорога проходит параллельно берегу, отделяя базу от береговой полосы, «Прибойная» расположена на самом берегу.

База семейного отдыха «Прибойная». Фото: предоставлено партнером автопробега

Еще одно место, где можно отлично просвети время - новый гостевой дом «Берлога» в поселке Авангард с номерами класса люкс и крытым круглогодичным бассейном с подогревом.

Гостевой дом «Берлога». Фото: предоставлено партнером автопробега

Телефон для бронирования 89245209900

Сайт rifovaya.ru