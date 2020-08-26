День второй: автопробег «Пляжный тест-драйв» посетил парк оленей и застал волшебный закат

Автопробег «Пляжный тест-драйв», день второй Фото: Вадим ПОПОВ

Завершился второй день автопробега «Пляжный тест-драйв» - совместного проекта «Комсомольской правды» и компании «Сумотори-авто». Сегодня мы меньше ездили и больше восхищались красотами: посетили недавно обустроенный олений парк и побывали на территории морского заповедника – бухты Астафьева, но обо всем по порядку.

Пятнистая экскурсия

Всю ночь лил сильный дождь, но по всем прогнозам погоды во второй половине дня нас ждало солнце и жара. Сразу после завтрака на базе «Береговое» мы отправились в олений парк, входящий в состав национального парка «Земля леопарда». Эта территория раньше находилась в частной собственности, куда не пускали туристов, а сейчас здесь развивают экокластер и проводят организованные экскурсии.

Стоило нам только выехать из бухты Витязь и доехать до Андреевки, как выглянуло долгожданное солнце. Люди со всех прибрежных баз тут же устремились к пляжам. Мы же решили своих планов не менять, водные процедуры решено было оставить на вечер.

Перед въездом на территорию «Земли леопарда» нас встретил научный сотрудник Петр Сонин, он же сопроводил нас до самого парка, провел инструктаж по технике безопасности и саму экскурсию по парку. Животные тут обитают в естественных условиях, так что их пришлось выслеживать. И нам повезло - встретили самку с двумя детенышами. Они стояли от нас на расстоянии где-то в 30 метров, но обеспокоенная мама издала пронзительный вой, и через минуту семейство убежало к остальному стаду, которое виднелось вдалеке. Впрочем, нам разрешили провести аэросъемку, но при одном условии. Нельзя слишком близко приближаться к оленям, ведь даже такой маленький дрон может сильно напугать дикое животное.

Повезло увидеть семейство пятнистых оленей Фото: Вадим ПОПОВ

Сейчас на «Земле леопарда» насчитывается около 17 тысяч оленей, а всего в Хасанском районе действует четыре оленьих заказника, три из них частные и только один государственный. Да, бывает, что леопард захаживает на эти земли и лакомится олениной, но такова природа вещей. Государство при этом компенсирует заводчикам потерю оленя, если тот стал жертвой леопарда. Если еще с 1916 года семья Янковских разводила здесь оленей ради пантов и сколотили на этом неплохое состояние, то в оленьем парке обрезку рогов не проводят, самое главное – это восстановление популяции копытных и, соответственно, леопарда.

Райская бухта

Вернувшись на базу, мы решили устроить реальные испытания для автомобиля ŠKODA KODIAQ и проехать на нем до бухты Астафьева. Разложили третий ряд сидений и отправились в путь вшестером в одном автомобиле. Дорога к бухте сначала идет в гору по узкой колее, отсыпана не так давно и еще не до конца грейдирована, встречаются размытые участки. Но даже в этих условиях кроссовер показал себя хорошо.

Тест-драйв KODA KODIAQ

Сама бухта Астафьева входит в границы морского заповедника – особо охраняемой природной территории. В 500-метровую зону берега запрещен проезд автомобилей. Не так давно 58 гектар прилегающей к заповеднику территории выкупил в собственность предприниматель, по его инициативе здесь появилась инфраструктура, а наемные сотрудники организуют вынос мусора и уборку пляжа бухты. Они же следят за тем, чтобы отдыхающие не жгли костры, а всем пребывающим выдают мусорные пакеты. За проход и пребывание на территории бухты берут по 200 рублей со взрослого человека, дети проходят бесплатно.

Команда автопробега на шикарном пляже бухты Астафьева. Фото: Антон Блохин

Вода здесь немного прохладная, но зато очень чистая. Дно песчаное и неглубокое. Купаться здесь – одно удовольствие. Но воды заповедные, так что это запрещено. Людей не так много, впрочем, как говорят здешние завсегдатаи, в выходные тут яблоку негде упасть. Люди действительно отправляются в Хасанский район за чистотой морской водой и песчаного берега. Мы даже не заметили, как наступил вечер.

Заповедная бухта Астафьева. Фото: Антон Блохин

Лучший закат в году

Решили застать на вершине сопки алый закат, все погодные условия указывали на то, что это произойдет. Пока ждали закат, вскипятили воду и приготовили рис с сайрой на походном оборудовании, предоставленном магазином «Олимп».

Подкрепившись и собрав за собой весь мусор, мы отправились на вершину сопки, ловить красивейший закат. Туман полностью окутал сопки, но спустя некоторое время начал быстро исчезать, уступая место ярко-желтому закату, переходящему в оранжевые тона. Прошло буквально несколько минут, как небо окрасилось в алый цвет, отражающийся в облаках над Змеиной сопкой. Вот так буквально за 10-15 минут мы стали свидетелями одного из красивейших закатов этого лета. Участники автопробега «Пляжный тест-драйв» не упустили этого момента, пополнив свою коллекцию шикарными кадрами.

Созерцанием закатов завершается второй день автопробега Фото: Вадим ПОПОВ

Вдоволь насытившись этим днем, мы вернулись на базу «Береговое» и стали планировать наш следующий день и готовить ужин.

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