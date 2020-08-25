Владимир Путин: развитие Дальнего Востока - одна из приоритетных общенациональных задач

Президент России Владимир Владимирович Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин назвал развитие Дальнего Востока одной из важнейших общенациональных задач. Такое заявление содержится в приветственной телеграмме, которую глава государства направил участникам и гостям II Всероссийского молодежного образовательного Дальневосточного форума "Восток". Президент назвал отрадным тот факт, что в работу над ключевыми целями развития Дальнего Востока активно включается молодежь, которая цитата предлагает свои содержательные, неординарные, амбициозные инициативы. Глава государства также выразил уверенность в том, что талант, энергия и готовность участвовать в судьбе страны помогут участникам форума добиться успеха. Всероссийский молодежный образовательный Дальневосточный форум "Восток" проходит в комбинированном формате: как очно, так и в онлайн режиме. В рамках форума состоится "Фестиваль идей", задача которого - выявить социально-активных молодых специалистов, способных к работе в дистанционных командах.