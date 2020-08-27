Девушка умоляла помочь. Полицейский попал под удар, пытаясь остановить разбушевавшихся водителей во Владивостоке

Дорожная потасовка переросла в поножовщину Фото: принтскрин видео.

«КП» продолжает выяснять подробности дорожной разборки, о которой уже вторые сутки гудит весь город. Потасовка в районе Второй речки закончилась серьезными травмами полицейского. Сотрудника полка ДПС ранили ножом во время того, как он пытался разнять агрессивных автомобилистов. Редакции удалось пообщаться со свидетельницей конфликта.

Сотрудник ДПС потерял много крови. Фото: предоставлено читательницей «КП»

– Я ехала в автобусе, так как была пробка, практически все произошло на моих глазах. Остановились две машины, при чем одна ровно, а вторая встала наискось. Оттуда выбежали люди. Началась ругань, крики, потасовка. Девушка истерично умоляла: «Никита, не надо», кричала: «Помогите». Мужчина, которого пырнули, просто пытался разнять, – поделилась жительница города.

В социальной сети появилось видео самого момента происшествия. Судя по кадрам, сотрудник полиции в штатском пытался разнять агрессивно настроенных ребят. При чем первый ввязался в драку и напал на оппонента парень крепкого телосложения в джинсах и футболке. Он буквально ринулся к сидящему водителю, стараясь оглушить ударом с ноги. Вместо кулачного боя спортсмен выбрал другой способ обороны. Точнее перешел в нападение, схватившись за нож.

На помощь к пострадавшему поспешили очевидцы. Ногу в срочном порядке перевязали и уложили полицейского в машину до приезда скорой помощи. Страж правопорядка потерял много крови, по предварительным данным, оказалась задета артерия.

Специалисты уже установили личность нападавшего. На поиски известного приморского спортсмена брошены силы личного состава МВД. Молодой человек тренирует детей по кудо. «КП» удалось выяснить, что парня, похожего на него, до этого часто видели в центре города, возле офиса одной из крупных российских компаний. Не исключено, что помимо тренерской работы он занимается бизнесом. По словам окружающих, молодой человек периодически вел себя вызывающе. Например, на повышенных тонах мог потребовать освободить парковочное место для его Toyota Crowm Majesta. Видимо, конфликты из-за авто возникали не впервые.

Во Владивостоке разыскивают нападавшего. Фото: vvobanditos

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