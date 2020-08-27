День третий: «Пляжный тест-драйв» добрался до Ливадии

ŠKODA путешествует по Приморью

Третий день автопробега «Пляжный тест-драйв», организованного «Комсомольской правдой» совместно с компанией «Сумотори-авто», запомнится самым продолжительным переездом за все путешествие. Утром мы попрощались с базой отдыха «Береговое» и сменили Хасанский район на Ливадию.

Леопардовыми тропами

Как всегда, строили планы в соответствии с погодными условиями. Утром на побережье Хасанского района ожидалась облачность и умеренный ветер, а значит искать хорошей погоды у моря – не самый лучший вариант. Команда направилась в село Барабаш в визит-центр национального парка «Земля леопарда», где нам предстояло пройти заповедными тропами самой редкой крупной кошки планеты с восхождением на гору Бусленко.

Визит-центр национального парка «Земля леопарда» Фото: Вадим ПОПОВ

Прогулка по широколиственному лесу, барсучьи норы и кротовины прямо под ногами, растущие вдоль тропы белые грибы и сыроежки, ягоды барбариса и заросли папоротника - вся эта хрупкая экосистема является естественной средой обитания дальневосточного леопарда. Нашей команде повезло оказаться здесь в гостях, побыть наедине с природой.

Прогулка тропами леопарда. Фото: Антон Блохин

Как признаются сотрудники нацпарка, леопарда очень трудно заметить. Нужно не только знать, где именно ходит эта кошка, но и быть весьма усидчивым. За две недели пребывания в заповедных краях делегация из Кореи отсняла фильм о жизни леопарда продолжительностью всего в 55 минут. Чего уж говорить о нас, прошедших тропу примерно за полтора часа. Вообще тревожить диких зверей – не самая лучшая идея. Куда как проще любоваться ими при помощи фотоловушек. Эти кадры постоянно появляются на сайте «Земли леопарда».

Новая дорога к морю

После таежной прогулки мы заехали в Уссурийск к топливному партнеру автопробега компании «Уссурнефтепродукт». Здесь пополнили баки, а перекусили прямо на трассе, сделав заказ через мобильное приложение в Coffee Machine. Хорошо, что кофейни этой сети есть буквально по всему краю. Как и в прошлый раз, еду и напитки получили, не теряя время в очереди.

Партнеры автопробега - НК «Уссурнефтепродукт» и Coffee Machine Фото: Вадим ПОПОВ

Путь лежал из Уссурийска в Ливадию, на базу семейного отдыха «Прибойная». И нас ждал приятный сюрприз: дорога до города Фокино сегодня если и не в идеальном, то в очень хорошем состоянии. Капитальный ремонт завершен еще не везде, но по большей части теперь это ровная и приятная трасса.

А вот после Фокино - два аварийных моста, отсыпка дороги скальным грунтом и затянувшийся ремонт до самого села Душкино. Отсюда поворот на Ливадию. На преодоление этого участка потребовалось гораздо больше времени, чем мы планировали. Пришлось и по ямам поездить, и вовсе постоять, подождать, пока не проедут автомобили встречного направления. На одном из таких участков с реверсивным движением мы потратили полчаса в ожидании «зеленого света».

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Все эти испытания приходилось проходить ночью, по темноте. Отсыпанная скальником грунтовка, ямы и высокие пороги на стыках асфальта не стали серьезным препятствием для ходовки наших ŠKODA KODIAQ и KAROQ. Напомним, именно на этих новых кроссоверах из дилерского центра ŠKODA мы отправились в путешествие по приморским дорогам, чего до нас, пожалуй, никто не делал. На ночной дороге обратили внимание на еще одну полезную «фишку» от ŠKODA - зеркало заднего вида автоматически затемняет свет от фар позади идущего автомобиля так, что водитель не испытывает проблем, даже если кто-то забудет выключить дальний свет.

Дорога в Ливадию на кроссоверах ŠKODA KODIAQ и KAROQ Фото: Вадим ПОПОВ

И вот мы, уставшие и изнуренные дальней дорогой, добрались до нашей конечной на этот день точки – базы отдыха «Прибойная» в поселке «Авангард». Тут очень уютная атмосфера, база расположена у самого берега моря, а еще, что немаловажно для всей команды автопробега, здесь есть собственный Wi-Fi. Дело осталось за малым: приготовить ужин и распланировать завтрашний день, который обещает стать самым насыщенным за все время автопробега «Пляжный тест-драйв».

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