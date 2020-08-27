Учителя в масках? Линейки без родителей? Как будут работать школы Приморья с 1 сентября

Новый учебный год в Приморье начнется по новым правилам Фото: Милана СОКОЛ

В правительстве Приморья состоялась пресс-конференция, посвященная началу учебного года. Из-за сложной эпидемиологической обстановки мероприятие частично прошло в режиме онлайн. О важных моментах учебного процесса рассказала министр краевого образования Наталья Бондаренко. Специалист ответила на популярные вопросы, которые волнуют многих родителей.

Перед началом образовательного процесса все учреждения края проходят обязательную проверку. Готовность школ и детских садов к 1 сентября проверяют специальные административные комиссии. Обязательным условием перед открытием стало соблюдение всех санитарных норм, в том числе наличие антисептиков, масок, бактерицидных ламп, градусников. Словом всего, что поможет предотвратить возможную вспышку инфекции. При этом технический персонал, который будет заниматься дезинфекцией, должен находиться на рабочих местах весь день. При входе в школу или сад посетителям также будут измерять температуру.

Маски

Что касается индивидуальных средств защиты, то согласно постановлению главного санитарного врача Приморского края, маски и перчатки обязаны носить работники пищеблоков и обслуживающий персонал (уборщицы, разнорабочие, охранники).

– Сейчас готовится большое совещание и с начальником отдела образования, донесем все сведения в ближайшее время. Мы ограничиваемся масками для технического персонала. Артикуляция безусловно очень важна для педагогов. Не зря есть хорошее выражение – «Дети смотрят в рот учителю». Поэтому маски могут создать определенные сложности. Особенно, если речь идет об учителях в коррекционных школах, где некоторые воспитанники попросту не слышат, а читают по губам, – отметила Наталья Бондаренко.

Справки

Один из самых популярных вопросов от родителей – нужна ли для начала учебы справка от врача о том, что ребенок здоров?

– Справки нужны для детей, поступающих в дошкольные образовательные учреждения, а не для школьников. Мы понимаем загруженность поликлиник в этот период времени. Так как с 1 сентября мы начинаем работать в обычном режиме, большое количество детей, которые в течение долгого времени были дома, должны будут прийти. Безусловно врачи не смогут так быстро осмотреть всех. Родители беспокоятся, что пропадут путевки. Поэтому мы продлили медкомиссию до 1 октября, чтобы не создавать ажиотаж и очереди. Все места в детских садах, которые были распределены, останутся за малышами, – поделилась министр образования Приморья.

Детям, которые посещали дежурные группы, справки не нужны.

Разум и совесть

Массовый выход на учебу и в садики естественно несет потенциальную опасность, а особенно осенью, когда есть еще и вероятность распространения сезонных заболеваний. Отследить контакты каждого воспитанника – практически невозможно, поэтому специалисты искренне надеются на ответственность родителей.

– Мы рассчитываем, что родители не будут приводить своих детей, если у них есть хоть малейшие признаки заболевания. Мы знаем – это сложный момент. Бывает, маме нужно выйти на работу и она ведет больного ребенка в сад, создавая проблемы всем. Такие приходы мы исключим и принимать детей с симптомами болезни не будем ни в сады, ни в школы, – констатировала Наталья Владимировна.

Также Бондаренко призвала к благоразумию и самих педагогов, которые порой готовы в любом состоянии вести уроки.

– Это ответственность взрослых людей, которые должны адекватно оценивать свое состояние здоровья и детей, чтобы исключить риски. Должно быть взаимодействие между педагогами и родителями, чтобы не возникло даже предполагаемых вариантов возможного заражения друг друга, – прокомментировала специалист .

Линейки

Как стало известно сегодня, 1 сентября родители смогут присутствовать на линейках, в том случае, если позволит погода и они пройдут на улице. При этом праздничное построение состоится для учеников 1, а также 9 и 11 классов. Взрослые гости должны обязательно быть в масках.

– Наверное было бы странно, если бы мы всех родителей сразу отправили за порог школы. Особенно, если речь идет о первоклашках. Другой вопрос в том, что мы рекомендовали делать линейки именно на улице. В классах и кабинетах в этом году не получится, – заявила министр образования.

Уроки и питание

Уроки по физической подготовке, как и раньше в начале осени будут проводиться на улице, когда позволяет погода. Когда похолодает, дети переместятся в спортивные залы. Школам, которые не оборудованы соответствующими помещениями, предложили использовать площадки, которые есть на территории районов, в шаговой доступности. При этом совмещать занятия сразу для нескольких классов запрещено.

Остальные уроки будут проходить в обычном режиме. Правда перемещение учеников по школе ограничат. Ребята будут заниматься в одном классе, учителя по разным предметам к ним будут приходить сами.

Также изменится процесс питания детей.

– Как раньше работать буфеты не будут. У нас не будет общего звонка, когда все ученики одновременно выбежали и побежали в столовую за булочками. Да и занятия у всех одновременно начинать не получится, иначе у нас дети будут по полтора часа стоять, чтобы измерить температуру и просто зайти в школу. Составлять расписание будут непосредственно в самом учебном заведении, – отметила Наталья Бондаренко.

Вопросу питания и соблюдения при этом социальной дистанции специалисты отводят особое внимание. Помимо этого в школах намерены подкорректировать учебный план и вводить нагрузку постепенно.

Перемены

Перемены станут «плавающими», их организуют для каждого класса отдельно, поочередно. То есть привычного отдыха между уроками, когда вся детвора массового выбегает в коридор уже не будет.

– Школы сейчас решают, как сделать перемены плавающими. У каждого класса будет свое расписание, – подытожила министр образования Приморья.

Перемены будут длиться, как и раньше – не меньше 10 минут. А в отдельных случаях и все 20, когда нужно проветрить или продезинфицировать помещение.

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