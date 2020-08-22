Михаил Мишустин заявил о скором принятии программы развития Дальнего Востока

Премьер-министр Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Программа социально-экономического развития Дальнего Востока до 2035 года будет утверждена правительством России в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин по итогам своей поездки по регионам Дальневосточного федерального округа (ДФО).

В конечной точке своего маршрута на Дальнем Востоке – Благовещинске – глава кабмина провел заседание правительственной комиссии, посвященное развитию макрорегиона. Мишустин подчеркнул, что на сегодняшний день показатели роста промпроизводства в округе более чем в два раза превышают средние по России. Так, в регионах реализовано уже более 2,4 тысячи инвестиционных проектов с общим объемом вложений более четырех триллионов рублей, а также создано порядка 180 тысяч новых рабочих мест.

В ходе посещения Благовещинска премьер-министр осмотрел принципиально важное для региона сооружение — мост, который соединяет Благовещенск с китайским городом Хэйхэ. Сооружение протяженностью более километра – это настоящая тропа для развития экономики, отметил Мишустин. Премьер под проливным дождем осмотрел полностью готовый мост и поблагодарил строителей за работу.

«Мы, когда подлетали к Благовещенску, видели этот мост. И на вертолете облетели его. Уникальная конструкция, красивая, инновационная. Гордость охватывает за такое строение», — заявил глава кабмина.

С момента подписания договора о строительстве моста через реку Амур прошло пять лет. В настоящее время конструкцию полностью готова, однако движения по мосту пока нет, границы двух стран закрыты.

В ходе посещения Благовещинска премьер-министр осмотрел принципиально важное для региона сооружение — мост, который соединяет Благовещенск с китайским городом Хэйхэ. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Автодвижение планируется запустить в скором времени, однако когда именно это станет возможным, покажет ситуация с эпидемиологической обстановкой в регионе и в мире. Также в настоящее время решается вопрос с налаживанием работы таможенных и пограничных пропускных пунктов. Михаил Мишустин поручил, чтобы после окончания пандемии, все они смогли бесперебойно работать.

«Только четыре из 58 переходов более или менее в приличном состоянии, остальные не готовы. Смысл труда рабочих и людей, которые на сегодняшний день построили этот мостовой переход, теряется, если у нас нет фактически на сегодняшний день нормальных переходов», — подчеркнул Мишустин.

Он попросил по приезду рассмотреть эффективность работы, связанной с погранпереходами.

Напомним, перед Благовещинском Михаил Мишустин посетил ряд других дальневосточных регионов, а частности, Магадан и Чукотку. По итогам этого визита премьер-министр распорядился провести «генеральную уборку» макрорегиона. По словам, главы кабмина в ДВО необходимо расчистить территории от свалок и «кладбищ» кораблей, чтобы открыть новые возможности для развития туризма.

«Я бы хотел от себя сказать только одну вещь, которую везде заметил. Территориальное планирование - красота, ну правда, я не понимаю, каким образом, имея такие природные красоты - в Магадане это великолепная бухта, на Чукотке такие места - мы не занимаемся элементарно расчисткой свалок, мусора и сноса ветхих сооружений», - отметил премьер-министр в ходе заседания правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока.

Мишустин добавил, что в ДФО реализуется и планируется множество интересных и перспективных проектов, однако неухоженных вид городов портит все впечатление.

«Это очень важный элемент и государственного, и муниципального управления, а также территориального развития страны. И на Дальнем Востоке природа все сделала, и мы можем Ногайскую бухту просто элементарно почистить от «кладбища» кораблей, немножко убраться. […] И это просто заиграет совершенно другими красками. Я сейчас могу называть абсолютно любые субъекты Дальнего Востока, где можно точно также об этом сказать», - добавил премьер.

В конечной точке своего маршрута на Дальнем Востоке – Благовещинске – глава кабмина провел заседание правительственной комиссии. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Михаил Мишустин отметил, что благодаря «генеральной уборке» получится в полной мере реализовать и национальный проект «Туризм» на Дальнем Востоке. По словам премьера, сейчас проект находится в проработке.

«Даже нашли столь необходимые средства уже в этом году, в следующем году, и, конечно, Дальний Восток должен быть жемчужиной этого проекта, мы обязательно это сделаем», - подчеркнул глава правительства.

Добавим, что в рамках своего визита на Дальний Восток Михаил Мишустин также посетил онкологический диспансер в Магаданской области, где ведется реконструкция одного из корпусов, и пообщался с медиками, для которых по-прежнему основным вызовом является борьба с коронавирусной инфекцией. Премьер-министр распорядился также выделить дополнительные средства на реконструкцию диспансерного блока.

«Хотел поблагодарить руководство страны за те беспрецедентные меры материальной поддержки, которые пришли к нам уже, скажем, когда мы были в госпитале. Они очень помогли нам как материально, но в большей степени, кажется, даже морально поддерживают», — заявил на встрече с Михаилом Мишустиным начальник инфекционного госпиталя Сергей Дулбаев.

«Конечно, это во многом заслуга президента — то, что мы так сумели организовать работу, чтобы поддержать врачей, медсестер, средний персонал, водителей, в том числе и скорой помощи нашей. Эти, вы знаете, выплаты после сентября на сегодняшний день будут продолжены определенным способом, то есть мы сейчас смотрим на пандемическую ситуацию в целом», — отметил Мишустин.

Помимо этого Михаил Мишустин провел встречи с губернатором Магаданской области и с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. С Сергеем Носовым глава правительства обсудил состояние жилого фонда. Уже к следующему году программа по сносу ветхого жилья в регионе будет полностью выполнена. С Михаилом Дегтяревым премьер обговорил сразу несколько ключевых вопросов.

«Обсуждались вопросы бюджетной обеспеченности, энергетики и выравнивания тарифов, реализации инфраструктурных проектов, а также социальной защиты населения», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Хабаровского края.

Также во время своей поездки Михаил Мишустин поддержал идею предоставления дополнительных гектаров эффективным фермерам. Так премьер-министр ответил на просьбу получателя «дальневосточного гектара» из Хабаровского края Михаила Утробина.

«Я считаю, что это нужно обязательно поддержать. Вообще по программе «Дальневосточный гектар» открыты к выбору около 220 млн гектаров - то есть практически это треть территории округа. Это очень много. И в этом смысле, дай бог, чтобы землю брали такие предприниматели, как вы, и делали дело на ней», - заявил глава кабмина.

Кроме того премьер поддержал новые условия выдачи дальневосточной ипотеки на Чукотке и Колыме. Поскольку в этих регионах нет новостроек, льготную ипотеку под два процента здесь решено выдавать также покупателям вторичного жилья.

В целом, по итогам своего визита, Михаил Мишустин отметил, что в Дальний Восток невозможно не влюбиться.

«Не влюбиться в Дальний Восток невозможно. Были члены делегации, которые - не представляете - не были ни разу на Дальнем Востоке! Все они очень восторженно отзываются о том опыте, который за эту неделю получили», - поделился глава кабмина.

Премьер-министр добавил, что новая программа развития макрорегиона позволит дать перспективу сразу нескольким поколениям местных жителей. На Дальнем Востоке появятся новые рабочие места, современное производство, хорошее жилье, качественные дороги, доступная медицина и классное образование.

«Все это, конечно, должно делаться при помощи современных институтов развития и экономических институтов - тех инструментов, которые нам помогут активно развивать Дальний Восток», - подчеркнул Михаил Мишустин.