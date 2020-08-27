ДФО – на крыло: новая дальневосточная авиакомпания решит главную проблему макрорегиона

Развитие местных авиаперевозок по-прежнему крайне важно для ДФО, поскольку именно воздушное сообщение в силу географических особенностей является самым удобным Фото: Олег УКЛАДОВ

Проблема транспортной доступности – одна из острейших в макрорегионе. Пожалуй, по своему масштабу ее можно сравнить с давней бедой, справиться с которой пытается федеральное правительство – оттоком населения. По мнению экспертов, успешно решенная первая проблема может стать одним из факторов, способствующих тому, чтобы у дальневосточников сохранилось желание не покидать родину.

ДФО – крупнейший округ в России, он занимает порядка 40% территории страны. Вместе с этим он самый удаленный от центральной части РФ. К тому же он самый труднодоступный, поскольку расстояние между населенными пунктами велико, климат суров, а транспортная инфраструктура давно устарела. Это обрекает население Дальнего Востока на маломобильность. Изменить ситуацию может появление единой дальневосточной авиакомпании. О необходимости создания такого перевозчика заявил президент России Владимир Путин и поручил по итогам совещания с правительством 11 декабря 2019 года внести соответствующие предложения в рамках национальной программы по развитию маркрорегиона. Проработать маршрутную сетку и определить необходимое финансирование поручено Минвостокразвития, Минтрансу РФ и региональным властям.

Напомним, что плачевным состояние транспортной инфраструктуры было на Дальнем Востоке далеко не всегда. В советское время «кукурузники» Ан-2 имелись почти в каждой таежной деревне, а в рабочих поселках имелись собственные аэродромы. Однако перестройка нанесла серьезный удар по развитой региональной авиации. Регулярные рейсы были прекращены, взлетные полосы поросли травой, аэродромы обветшали. Из имевшихся на 1991 год 470 на Дальнем Востоке аэропортов в 2017 году их насчитывалось только 82, при этом 56 нуждались в немедленной реконструкции. Тотальная «реставрация» транспортной инфраструктуры задумывалась в 2013 году. Тогда российское правительство направило на реконструкцию и возведение аэропортов в ДФО 106 млрд рублей. Однако 64 млрд рублей не были использованы по назначению. Вице-премьер – полпред Юрий Трутнев указывал, что это произошло из-за плохо подготовленных проектных документов и так и не проведенной госэкспертизы. Таким образом 40 воздушных гаваней финансирования не дождались, а средства были перераспределены.

В советское время «кукурузники» Ан-2 имелись почти в каждой таежной деревне Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- На территории Дальнего Востока должны быть построены 40 объектов наземной авиационной инфраструктуры. Ключевая задача: до 2024 года реализовать все эти мероприятия, - отмечал Юрий Трутнев.

На заново выделенные федеральным центром более 92 миллиардов рублей реконструировать должны 16 аэропортов в Якутии, семь на Чукотке, шесть на Камчатке, четыре в Хабаровском крае, три в Магаданской области, по два в Амурской области и Забайкалье.

- Создание дальневосточной авиакомпании, безусловно, будет способствовать развитию транспортной системы и доступности услуг, в первую очередь, для жителей северных районов. Это связано и с жизненно необходимыми сферами – например, с оперативным медицинским обеспечением. Доступное авиасообщение станет еще одним фактором для того, чтобы прекратился отток населения из ДФО, - считает член Общественной палаты РФ Андрей Белоглазов.

Субсидирование пассажирских перевозок – еще одна мера поддержки транспортной мобильности дальневосточников. Такие тарифы позволяют сегодня молодым людям (до 23 лет), пенсионерам (старше 65 лет), а также многодетным семьям приобретать билеты по специальной цене. Субсидирование перевозок в рамках проекта дальневосточной авиакомпании обойдется в порядка 30 млрд рублей. Российское правительство понимает всю важность обеспечить дальневосточников возможностью свободного передвижения как по стране, так и в пределах макрорегиона, и своего субъекта.

- Когда регионы страны не связаны между собой авиасообщением, она имеет тенденцию к распаду. Человек не может внутри ДФР свободно перемещаться, у него в голове стирается принадлежность к территории. Этот вопрос надо решать, тем более, что существуют примеры соседней Аляски, где авиасообщение решено на все 100%, имеется большой парк личного авиатранспорта, - считает руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Из имевшихся на 1991 год 470 на Дальнем Востоке аэропортов в 2017 году их насчитывалось только 82 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После слухов о том, что программа льготных билетов может быть закрыта, дальневосточники забеспокоились, что им придется покупать билеты, например, в Москву, по 15 тысяч рублей в одну сторону. Однако Владимир Путин подчеркнул, что программа субсидирования будет на Дальнем Востоке продолжена.

- У нас плоские тарифы, как правило, только на столицу. Но крайне важны перевозки внутрирегиональные. К тому же на нас сказывается стоимость провоза грузов. Северные районы жалуются на высокую стоимость перевозки свежих овощей, молочной продукции, всего скоропортящегося, того, что не включено в северный завоз. Нам нужны регулярные авиалинии. Мы всегда рады любой господдержке транспорта на севере, - подчеркнул уполномоченный по правам предпринимателей в Хабаровском крае Олег Герасимов.

Развитие местных авиаперевозок по-прежнему крайне важно для ДФО, поскольку именно воздушное сообщение в силу географических особенностей является самым удобным, а зачастую – единственным способом добраться до отдаленных населенных пунктов.

- Для жителей северных районов создание дальневосточной авиакомпании очень важно. Я сама жила в Якутии, я знаю, что такое – долететь до Алдана… Знаю это не понаслышке – у нас нет на некоторых маршрутах автодороги, добраться можно только самолетом, а на поезде – две недели. Мы летаем на Ан-24, но они давно уже устарели. С нами работают авиакомпании, только если их субсидируют – по 60 миллионов рублей в год. Чтобы «Ангара» летала из Улан-Удэ в Нижнеангарск, в Таксимо… Мы, конечно, снизили стоимость билетов – до пяти-шести тысяч рублей, но и это очень дорого. У нас проблема транспортной доступности очень острая, - поделилась депутат Народного Хурала Бурятии Оксана Бухольцева.

Реализация этой уникальной, масштабной программы дальневосточной авиакомпании обещает стать одним из драйверов развития макрорегиона, для которого авиасообщение – жизненно важный фактор и ключевой показатель качества жизни.