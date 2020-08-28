Известный приморский спортсмен, который ранил полицейского ножом, сдался полиции

Главный подозреваемый сам сдался полиции. Фото: vvobanditos

Главный подозреваемый в нападении на полицейского во Владивостоке написал явку с повинной. Известный в Приморье тренер по кудо решил сдаться полицейским после ночи в бегах. Спортсмена искали с вечера 26 августа. Несмотря на то, что полицейский был не при исполнении, в городе был введен план «Сирена». На поиски участника серьезного дорожного конфликта ориентировали весь личный состав краевого главка МВД.

– Следственным отделом по Первореченскому району Владивостока возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя. Подозреваемый задержан,– прокомментировала пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Напомним, весьма неординарные разборки на дороге произошли во время жуткой пробки в районе Второй речки. Началось все с того, что дорогу не поделили Subaru WRX и Toyota Crown. Как говорят очевидцы, «субарист» выскочил из машины и начал кричать на второго водителя. Спортсмен осадил оппонента ударом. Однако на этом конфликт не был исчерпан, оказалось, что это лишь завязка.

По словам очевидцев, буквально через несколько минут Crown стали зажимать уже двумя машинами. Парень, который до этого уже выяснял отношения с водителем, решил продолжить разборку, но в более резкой форме – ударом с ноги в голову. Спортсмен выскочил из машины и продемонстрировал нож. В этот момент из стоящего рядом авто выбежал полицейский. Стоит отметить, что сотрудник полка ДПС был в штатской одежде. Пока страж правопорядка перехватил руку с оружием и обездвижел тренера, второй водитель продолжил его избивать. А вскоре на подмогу прибежал еще один очевидец. Отталкивая всех присутствующих, водитель Crown наклонился и ткнул ножом вперед, попав при этом в бедро полицейскому.

Дальше события развивались весьма сумбурно и стремительно. Рана полицейского оказалось серьезной, из-за задетой артерии он потерял много крови. Пока очевидцы пытались наложить жгут и вызывали скорую, второй участник конфликта скрылся, видимо запаниковав.

На помощь к пострадавшему пришли очевидцы. Фото: предоставлено читательницей "КП"

Личность скрывшегося парня удалось установить довольно быстро, благодаря многочисленным записям свидетелей. В Приморье молодой человек довольно известен, по крайней мере в спортивных кругах. Александр Сарнавский проводит для детей занятия по кудо, призер и участник многих соревнований. Спортивное сообщество края, да и родители воспитанников характеризуют его, как профессионала, заверяя, что довести его довольно сложно, при этом не оправдывая, что он схватился за нож.

Обычные обыватели, которые с Александром не знакомы, разделились на два лагеря. Часть считает, что он просто защищался, превысив оборону, вторая часть уверена, что за такое нужно наказывать по всей строгости закона. Многие сошлись во мнении, что подготовленный спортсмен вполне мог разрешить конфликт без использования оружия.

Теперь Александра ждет серьезное разбирательство. Состояние полицейского удалось стабилизировать. Мужчине провели срочную операцию. По неофициальной информации, второй участник конфликта – бывший сотрудник ГИБДД. Потасовка на дороге якобы завязалась, когда полицейский и его экс-коллега вместе возвращались с отдыха. Во всех подробностях резонансного происшествия еще предстоит разобраться следствию.

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