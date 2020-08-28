День четвертый: «Пляжный тест-драйв» добрался до горы Сестра и лазурного берега Триозерья

Автопробег на ŠKODA по Приморью продолжается. Фото: Антон Блохин

Четвертый день совместной экспедиции «Комсомольской правды» и «Сумотори-Авто» по пляжам Приморья начался со встречи рассвета под Находкой у подножия горы Сестра, продолжился на побережье бухты Триозерье и испытанием ŠKODA KODIAQ и KAROQ на бездорожье. Но обо всем по порядку.

Кто рано встает

На базу «Прибойная» в Ливадии мы прибыли поздним вечером, а проснуться нужно было в 4 утра. Но с этим испытанием мы справились и, позавтракав, отправились в путь. Первая наша остановка – гора Сестра под Находкой, где планировали застать рассвет на побережье. Но до 7 утра небо было затянуто плотным туманом, из-за чего виднелось только подножие горы. Тем не менее, нам все же удалось сделать несколько хороших кадров, а также проверить, как автомобили ŠKODA KODIAQ и KAROQ ведут себя на песке. Оба автомобиля с легкостью заехали на пляж и также без особых усилий смогли выбраться.

ŠKODA KODIAQ и KAROQ под Находкой. Фото: Юлиана Виноградова

Рассвет над горой Сестра. Фото: Антон Блохин

Дорога от Ливадии до Находки и далее до поселка Первостроителей вполне комфортная. Кое-где ведется ремонт на небольших участках, но в целом проехали быстро. А вот к бухте Триозерье путь нелегкий. Грунтовая дорога, которую крайне редко грейдируют, крутые перепады высот, перемытые участки и узкая колея – это, пожалуй, главные отличительные особенности этой местности. Проехать здесь на легковом автомобиле и не зацепиться днищем нереально. Что же касается ŠKODA KODIAQ и KAROQ, то автомобили прошли и этот тест-драйв.

Блогер Артем Халупный тестирует ŠKODA KAROQ по пути в Находку Фото: Вадим ПОПОВ

Работа за кадром. Фото: Юлиана Виноградова

Забегая вперед, путь к бухте показался сложнее, нежели обратный. Назад ехали колонной с другими отдыхающими, которые подсказывали, где дорога получше.

Приморцам повезло с такой бухтой

И вот мы, наконец, добрались до бухты Триозерье. Лазурный берег, белый песок, прозрачная морская вода – это отличительные особенности этого райского уголка. Впрочем, есть и минусы: вода в этой бухте гораздо прохладнее, чем на остальных пляжах, где мы успели побывать, а сегодня нас ждал еще и сильный ветер. Впрочем, идеальный для любителей кайтсерфинга. На побережье несколько спортсменов подняли в небо своих воздушных змеев и начали рассекать по волнам, подпрыгивая на несколько метров и эффектно приземляясь.

Невероятная бухта Триозерье. Фото: Антон Блохин

Побывать в Триозерье должен каждый. Фото: Антон Блохин

Мы успели прогуляться по побережью, позагорать и, конечно же, протестировать бухту. Несмотря на то, что вода при первом заходе кажется прохладной, после нескольких минут тело привыкает, и выходить на продуваемый ветром берег совсем не хочется. Впрочем, на таком ветру быстрее сохнешь.

Вечером мы снова прошли испытание бездорожьем на обратном пути, вернулись в поселок Авангард возле Ливадии на базу отдыха «Прибойную». Впереди остался заключительный день автопробега «Пляжный тест-драйв».

Разложенные в ровный пол сидения ŠKODA KODIAQ. Фото: Максим Абдразаков

База отдыха «Прибойная», поселок Авангард. Фото: Антон Блохин

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