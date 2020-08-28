Во Владивостоке в квартире многодетной семьи рухнул потолок, чудом не погребя под собой жильцов

Потолочное перекрытие лишь чудом никого не раздавило. Фото: VL.RU

Ночь, которую пережила многодетная семья, проживающая на Баляева, 27, во Владивостоке, они запомнят надолго. Дело в том, что прямо в спальне рухнуло потолочное перекрытие. Лишь по счастливой случайности обошлось без тяжелых последствий для здоровья.

ЧП произошло в квартире, расположенной на последнем этаже трехэтажки. Как сообщает VL.RU, несмотря на позднее время семья занималась заготовками на зиму, поэтому взрослые суетились на кухне, а младшая дочка была в спальне, но еще не успела заснуть. Буквально за полминуты до обрушения потолка в комнату зашла старшая сестра. Девушка успела закричать и ребенка выдернули из кровати.

Лишь по счастливой случайности обошлось без пострадавших. Фото: VL.RU

– Дом не является аварийным. Самому дому 67 лет. Информация об этом происшествии поступила городским службам сегодня в 02:26. В момент происшествия в квартире находилась семья из пяти человек: двое взрослых и дети. Никто из них не пострадал. На месте работали специалисты. Оказали необходимую помощь, в том числе психологическую. Жителей квартиры, в которой произошло обрушение, временно разместили в школе-интернате №1, – прокомментировала пресс-служба мэрии Владивостока.

Так, что же тогда послужило причиной происшествия, раз состояния дома у официальной инстанции никаких опасений не вызывало? Как уверяют сами жильцы, около 6 лет назад им капитально отремонтировали крышу. Однако утеплитель зашили не герметично и постепенно начала скапливаться вода. В прошлом году от переизбытка влаги в квартире замкнуло провода и сгорел счетчик, а на натяжном потолке вздулись пузыри.

По словам потерпевшим, около месяца назад с потолка уже не просто капало, а начали подтекать струйки. Жильцы завалили жалобами свою управляющую компанию, однако решить вопрос с ремонтом в короткие сроки так и не удалось. В итоге прогнившие доски попросту рухнули.

Дом построен 67 лет назад. Фото: VL.RU

– Ранее был осуществлен ремонт. Проводила его управляющая компания самостоятельно. В 2021 году был запланирован ремонт Фондом капитального ремонта. Сейчас в связи с обрушением будут проводиться оперативно аварийно-восстановительные работы. Эвакуационной комиссией в ближайшее время будет решаться вопрос о временном расселении жильцов в маневренный фонд, – отметили представители мэрии.

Судя по всему, многодетной семье теперь предстоят длительные судебные тяжбы, чтобы возместить значительные убытки.

Напомним, во Владивостоке несколько дней назад при обрушении балкона пострадал мужчина. Жилец аварийного дома на Военном Шоссе, 32А, упал вниз вместе с частью прогнившей деревянной конструкции.

К ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14