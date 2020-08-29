Вспышкой инфекции закончился отдых на базе в Андреевке

Отдых в Хасанском районе закончился вспышкой инфекции Фото: Милана СОКОЛ

В неприятной ситуации оказалась компания приморцев, отдыхавших на одной из туристических баз в Хасанском районе. Безмятежное времяпрепровождение на пляже оказалось испорчено массовой вспышкой инфекции. Четверо детей и двое взрослых поочередно слегли с неприятными симптомами кишечной болезни.

Корпоративный отдых с семьями закончился весьма неожиданно для отдыхающих, решивших посетить жемчужину Приморского края – Андреевку. Забронировали заранее домики, собрались дружной компанией и приготовились к релаксу, словом, ничего не предвещало беды.

– Первый день дети практически не вылезали из воды. Там мелко достаточно, вода теплая, их за уши не вытащишь. Внешне пляж аккуратный, вода чистая. Единственное, смущал неприятный запах, как будто канализацией. На второй день первый слег мой сын, рвота, диарея, заболел живот. В процессе двух дней с такими же симптомами поочередно заболели еще четверо детей и двое взрослых, – поделился Дмитрий.

Постояльцы базы отдыха уверены, что подхватили инфекцию в воде. При этом отдыхающие заметили у берега какую-то трубу, заподозрив, что прямиком в воду идут канализационные стоки. Однако на базе их заверили, что подобного быть не может, отметив, что неприятный запах вполне мог исходить от гниющих водорослей. Отдыхающие решили не обращаться в больницу, съездили в аптеку в селе и закупились лекарствами. Когда немного полегчало, покинули базу. Но естественно, что осадок остался.

– Наша база располагается на двух сопках, с которых стекает ручей. В нижней части базы мы оборудовали водоотвод, с двух сторон дороги, чтобы территорию не размывало. Труба, которая выходит в море – обычные грунтовые воды, ни о какой канализации речи и быть не может, – отметила директор базы отдыха «Лагуна» Людмила Жаркова.

По словам начальника, гостям, у которых возникли проблемы со здоровьем, предложили бесплатную медицинскую помощь и лекарства. База довольно большая, на территории могут расположиться одновременно 800 человек, поэтому медик находится здесь круглосуточно.

Директор заведения отмечает, что отдыхающие, скорее всего, подхватили ротавирусную инфекцию.

– Две недели стояла неимоверная жара. Вода прогрелась до 24 градусов, соответственно, вполне могли заболеть кишечной инфекцией. От нас это уже не зависит. Возбудители болезни могут находиться в воде, люди массово купаются, детям часто вода попадает в рот, вот и происходит заражение. Две недели у нас была вспышка ротавирусной инфекции, впрочем, как и по всему Хасанскому району, да и не только у нас, думаю, и в других районах.

Во избежание подобной ситуации родителям стоит заранее проговорить своим чадам, что ни в коем случае нельзя глотать воду из водоемов. Помимо этого, отравляясь на отдых, стоит заранее запастись необходимыми лекарствами. «Комсомолка» составила универсальную аптечку, ознакомиться с которой можно, перейдя по ссылке.

Напомним, власти Приморья намерены очистить побережье Андреевки от домиков и благоустроить территорию.

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