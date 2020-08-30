Погода во Владивостоке и Приморье на 1 сентября 2020 года: слабое потепление и небольшой дождь

Синоптики рассказали, какой будет погода на 1 сентября 2020 года во Владивостоке и Приморье Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Синоптики составили предварительный прогноз на 1 сентября 2020 года во Владивостоке и Приморье. В столице края может пройти небольшой дождь, но при этом будет теплее, чем 31 августа, сообщает "Примпогода".

1 сентября вместе с официальной сменой сезона начнет меняться и синоптическая ситуация в регионе. С запада приблизятся новые атмосферные фронты, местами пойдет небольшой дождь. С фронтами придет более теплая воздушная масса, температурный фон повысится на 1 – 5 градусов по сравнению с предыдущей неделей.

Именно поэтому в День знаний во Владивостоке может пройти небольшой дождь, сохранится свежий юго-восточный ветер. Температурный фон на 1 – 2 градуса станет выше, чем накануне, 31 августа. В середине недели дождь во Владивостоке усилится, а в последующие сутки Приморье окажется в зоне атмосферных фронтов.

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