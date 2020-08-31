Принес торт – плати налог. Гости кафе во Владивостоке опешили от поборов за праздничный десерт

Рассказываем, как не оказаться в такой ситуации и не испортить себе праздник. Фото: Евгения ГУСЕВА

Налог на торт. Оказывается, такой есть. Притом, даже во Владивостоке. В сети появилось любопытное сообщение. Автор утверждает, что попал в не очень приятную ситуацию в кафе «Дача». Компания из 10 человека отмечала именины. Сразу трое праздновали день рождения, но, к сожалению, вниманием к себе со стороны персонала они остались недовольны. По словам одного из виновников торжества, мало того, что от самого заведения они так и не дождались пирожного со свечкой в честь их праздника, так еще и им пришлось заплатить налог за торт, который подарили одному из именинников.

«Нам объяснили, что мы можем его съесть, если заплатим «кондитерский налог» - 300 рублей за килограмм. Наш вытянул больше 2 килограмм, - возмутились гости заведения в сети.

Стоит сразу отметить, что, по словам автора обращения, компания заказала достаточно, что не могло не отразиться на итоговом чеке. Поэтому они не ожидали, что персонал заведения так отнесется к гостям, тем более к постоянным.

За разъяснениями мы обратились в само кафе. Там отрицать существование «налога» не стали и рассказали подробнее о правилах посещения.

- В нашем заведении существуют определенные правила для посетителей. Торты у нас можно приносить с собой только тематические, которые делаются на заказ либо на свадьбу, либо на празднование юбилея. Разумеется, компания в таких случаях не меньше 20 человек, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Екатерина, администратор кафе «Дача». – Торты, купленные в магазине, есть в нашем заведении можно только, если посетитель заплатит кондитерский сбор. Действительно, 300 рублей за килограмм. Об этом мы сообщаем всем гостям заранее. Все должны понимать, что торты мы и сами делаем на различные мероприятия для наших посетителей – лишаться прибыли и позволять приносить любые торты с собой, было бы странным решением.

Пользователи сети, прочитав обращение, мягко говоря, возмутились. Некоторые и вовсе решили, что все это вообще незаконно, но насколько это так?

- На самом деле такие ситуации единичны, ведь в большинстве своем подобные вопросы обсуждаются, и в итоге найти компромисс удается очень легко. Полагаю, что гостям не стоит забывать о том, что они приходят в заведение не для того, чтобы есть блюда, принесенные с собой, - разъясняет «Комсомолке» Роман Иванищев, президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров». – В противном случае для чего приходить в кафе или ресторан. Повторюсь, все вопросы решаются по договоренности сторон, но мне почему-то думается, что дело тут вовсе не в торте, а в чем-то другом. Что касается законности. Я не вижу здесь ничего, за что бы заведение могло бы понести наказания. Правило заведение, и ничего кроме.

Вывод один – лучше, так сказать, на берегу выяснить все нюансы правил посещения заведения, в котором вы планируете праздновать какое-то торжество. Такой нехитрый шаг позволит вам исключить неприятные ситуации, которые могу возникнуть, например, из-за подаренного торта и неимоверного желания попробовать его в стенах кафе.

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