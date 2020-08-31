Партнер автопробега «Пляжный тест-драйв»: база активного отдыха «Береговая»

24 августа «Комсомольская Правда» совместно с блогерами, фотографами и видеооператорами отправилась в автопробег «Пляжный тест-драйв», исследовав самые красивые пляжи Находки и Хасанского района. За пять дней путешествия мы преодолели почти 1000 километров пути, а останавливались мы в разных туристических базах Приморского края.

В бухте Витязь мы разместились на территории базы активного отдыха «Береговая». Нашу большую компанию в 12 человек поселили в отдельно стоящем доме с тремя комнатами. Кстати, в этом доме были все необходимые удобства, и нам не пришлось бегать по территории базы в поисках душа или туалета.

Остальные домики базы компактно расположены по всей территории базы, а с их веранд открывается прекрасный вид на море. В самом центре базы сейчас установлен батут для детей, а в прошлом году здесь располагался небольшой бассейн.

Кстати, нам не пришлось думать о том, что мы будем есть на завтрак. Ведь здесь есть кухня, где для всех отдыхающих могут приготовить как завтрак, так обед и ужин. Мы решили включить в свой рацион лишь завтраки, ведь к обеду и ужину мы бы попросту не успели. Возвращаясь поздним вечером, мы сами готовили себе ужин, благо здесь все есть для того, чтобы самостоятельно приготовить пищу.

Удобное расположение базы - ее ключевая особенность. Ее легко заметить при выезде с грунтовой дороги, а сам пляж находится прямо за забором базы. Что касается доступных развлечений, то можно организовать рыбалку, поездку на квадроциклах, морскую прогулку на катере и сап-борде, покататься на лошадях. Любители дайвинга также могут взять в аренду снаряжение и изучить морские глубины бухты.