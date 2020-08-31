Всё, что нужно - это наушники: МТС подарила Владивостоку «Городские легенды»

Презентация проекта «Городские легенды Владивостока». Фото: Илья Евстигнеев

Экскурсии с аудиогидом пока довольно редкое для Владивостока явление. И большой вклад в его популяризацию сделала компания МТС, подарив городу новую экскурсию по достопримечательностям в центре приморской столицы, которые дороги горожанам и при этом не сразу бросаются в глаза. «Городские легенды Владивостока» – совместный проект МТС и Туристско-информационного центра Приморья.

Всего за два километра и час-полтора свободного времени можно познакомиться с важными арт-объектами и достопримечательностями центральной части города. Аудиогид бесплатный, на двух языках, а маршрут представляет собой оптимальное сочетание продолжительности и протяжённости.

Маршрут начинается с улицы Алеутской, а табличка с QR-кодом поможет подключиться. Фото: Илья Евстигнеев

Что нужно: найти граффити «Алеут» (Алеутская, 24) на пересечении улиц Алеутская и пешеходной Адмирала Фокина – это начало экскурсии. Скачать приложение Surprise Me (6+) - здесь гид на русском языке, англоязычную версию можно найти на платформе аудиопутеводителей izi.TRAVEL, вставить наушники и в путь. Возле граффити появилась специальная табличка, которая поможет запустить приложение – только наведите на нее камеру смартфона. Именно здесь 28 августа состоялась презентация маршрута «Городские легенды Владивостока».

Здесь вы узнаете, кто и по какому поводу оставил эту шляпу. Фото: Илья Евстигнеев

- Этот проект уникален. Мы старались создать маршрут, который бы отражал дух Владивостока, творческие наклонности наших людей. Мы с вами увидим уникальные граффити, украшающие наш город. Я думаю, что это будет всем нам интересно и полезно, - выступила на презентации директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева. – Приложения с аудиогидом доступны для любых людей, вы можете совершенно бесплатно им воспользоваться. Наши гости города могут пройти этот виртуальный маршрут и разделить с нами любовь к уникальнейшему городу.

Презентация маршрута собрала несколько десятков человек, но с аудиогидом ее смогут слушать одновременно неограниченное количество людей. Фото: Илья Евстигнеев

Места и события, которые отражают дух приморской столицы, помогали выбирать сами владивостокцы. А собрали увлекательные истории, легенды и факты об этих местах профессиональные гиды Ольга Шелест, Юлия Николаевская и Антонина Валькова – она же и провела «живую» экскурсию для гостей презентации.

Гостиница "Версаль". А почему старшее поколение называет ее "Челюскин"? Фото: Илья Евстигнеев

- Плюс этого аудиогида в том, что можно собраться своей компанией и никого не ждать. Или можно идти самому по себе. Часто люди, которые приходят на экскурсии, не успевают сфотографироваться, а кто-то успел сфотографироваться, но недоуслышал информацию. Кто-то ходит быстро и раздражается из-за того, что кого-то надо ждать… Аудиогид решает эти неудобства», - подчеркнула экскурсовод Антонина Валькова.

Экскурсовод Антонина Валькова рассекречивает досье на Штирлица. Фото: Илья Евстигнеев

Маршрут получился небанальный, хоть и проходит через центр города. Здесь вы услышите историю появления и смысл граффити шляпы на «Арбате», легенды о кладах, тайны «Версаля», узнаете про Аллею звезд, сопки Владивостока, потрете клыки тигру возле кинотеатра «Океан» и загадаете желание у тигрят на набережной Спортивной гавани. Во время экскурсии вы пройдете через дворы Миллионки, подворотни улицы Тигровой, найдете немало арт-объектов по пути. Пока гость будет петлять по улочкам, увидите довольно много интересного, а не заблудиться помогут фотографии «точек», а также текстовые и аудио-указатели маршрута.

Маршрут пролегает мимо кинотеатра "Океан", о нем есть отдельная глава. Фото: Илья Евстигнеев

Участники презентации не скрывали восторгов: «То, что вот это называется тигриной тропой, я первый раз услышала об этом сейчас», - отметила Наталья. «В следующий раз мы скачаем приложение, возьмём наушники и с удовольствием послушаем то же самое, что мы слышали сейчас», - дополнил супругу Сергей. Пара рассказала, что они часто гуляют по городу, но впервые прогулка была настолько познавательной.

Экскурсия понравилась, и молодые горожане уже интересуются, когда будет новая. Фото: Илья Евстигнеев

Гулять с аудиогидом можно в любой компании. Вам точно будет интересно, вне зависимости от того, приехали ли вы издалека или всю жизнь живете во Владивостоке.