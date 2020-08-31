Сельские «друзья Оушена». Сейф с 10 миллионами вынесли из квартиры бизнесмена в Приморье

Теперь парням грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Небольшое приморское село Галенки. Именно здесь полицейским пришлось искать тех, кто возомнил себя героями голливудского блокбастера. Молодые парни вынесли из квартиры местного бизнесмена сейф, а в нем – 10 миллионов рублей. Куш неплохой даже для города, а для села – катастрофический.

Оказалось, что неизвестные проникли в квартиру предпринимателя, которая расположена в доме по улице Кубанская. Когда обедневший на 10 миллионов рублей местный житель обнаружил исчезновение сейфа, обратился в полицию. На место выехала оперативная группа. Им и удалось выяснить, что попасть в дом заявителя воры смогли через окно. Для этого им нужно было только снять москитную сетку. Задача оказалась им по силам. Так они вынесли металлический сейф с наличными, на которые бизнесмен планировал купить сельхозтехнику. Известно было, что скрылись злоумышленники с места преступления на машине «Тойота Марк-2».

- В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий личности подозреваемых были установлены. В кратчайшие сроки полицейские задержали группу граждан - 20-летнего местного жителя и двоих ранее судимых жителей Уссурийского городского округа в возрасте 20 и 23 лет, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В итоге в их отношении возбудили уголовное дело по статье «Кража». Теперь молодежи грозит до 10 лет лишения свободы. Пока сельских «друзей Оушена» заключили под стражу. Выяснить, на что парни потратили часть денег, не удалось. Оставшуюся сумму вернули бизнесмену. Дерзкий почерк селян заставил полицейских задуматься, и теперь их проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

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