Русская Рыбопромышленная Компания взяла шефство над пляжем бухты Щитовая

Экологический марафон «Чистый берег» в бухте Щитовая Фото: Сергей БАЛАНОВ

Как известно, чисто не там, где убирают, а там, где есть неравнодушные люди. В этом отношении бухте Щитовая в Уссурийском заливе долго не везло. Подумайте сами, пляж тут не хуже, чем на Шаморе, территория огромная и отдыхающих в хорошую погоду сотни, если не тысячи. Но в отличие от той же Шаморы, которая принадлежит городу, где есть официальные арендаторы, а следовательно и вывоз мусора, контроль за отдыхающими и многое другое, Щитовая остается территорией Министерства обороны, а по сути – дикой бухтой со всеми вытекающими.

Хочется надеяться, что ситуация изменится, и надежды сегодня связаны с Русской Рыбопромышленной Компанией (РРПК). По ее инициативе, 28 августа на берегу бухты высадился экологический десант. Но в отличие от рядового субботника здесь навели порядок сейчас и на перспективу: вывезли несколько тонн, мусора, сотню автомобильных покрышек, в том числе от тяжелой техники, установили шесть мусорных контейнеров в начале и в центре территории, а побережье украсили мотивирующими плакатами. Акция «Чистый берег» стала хорошей попыткой достучаться до сознательности граждан собственным примером.

До этого дня наводить порядок в Щитовой было просто некому Фото: Сергей БАЛАНОВ

Почему сотрудники РРПК обратили внимание на бухту Щитовая? Во-первых, это их родной Ленинский район Владивостока, в котором расположен офис компании. Во-вторых, рыбаков кормит море, и благодарное отношение к нему у них в крови.

«Мусор, который копится на территории пляжа, пугает не только своими масштабами, но и потенциальной опасностью, которую представляет для здоровья и жизни живых организмов, поскольку ведет к загрязнению морской среды и подземных вод, - прокомментировал генеральный директор ООО «Русская Рыбопромышленная Компания» Виктор Александрович Литвиненко. – Для нашей компании, которая ведет свою деятельность в море, важно бережное отношение к биоресурсам. Поэтому мы решили уделить особое внимание проблеме загрязнения акваторий».

За счет РРПК на берегу поставили шесть новых мусорных контейнеров Фото: Сергей БАЛАНОВ

Расходы на экологическую акцию – от инвентаря, пакетов, перчаток и масок (веяния нового времени) до установки мусорных контейнеров – полностью взяла на себя Русская Рыбопромышленная Компания. Мэрия Владивостока тоже включилась в процесс, мобилизовав «трудовые резервы». В результате в уборке пляжа приняли участие не только сотрудники РРПК, но и представители АТУ Ленинского района, бойцы городских студенческих отрядов и даже участники Лиги ходьбы «Женьшень».

- Удивляет, что люди вот так бессовестно относятся к природе, загрязняют окружающую среду, - удивляется участник Лиги ходьбы Лариса Травникова. - Судя по тому, как много мы нашли среди мусора бутылок, в основном его оставляют, видимо, после употребления спиртного. А все это в море попадает. Хочется чистоты и порядка. Мы в каждом своем походе берем с собой мешки, стараемся очистить берег, собираем мусор. А сюда многие приезжают на машинах. Сознание должно работать – ну если вы отдохнули, уберите же за собой.

На призыв откликнулись и школьники, и бойцы студотрядов, и даже пенсионеры Фото: Сергей БАЛАНОВ

Увидев, как кипит работа, к волонтерам стали подходить сами отдыхающие, просили пакеты и перчатки. Вскоре уборкой занимался уже почти весь пляж. Кто-то рассказал, что приехал сюда отдыхать из Благовещенска.

- Ценно, что есть неравнодушны люди, которые понимают, насколько важно беречь окружающую природу, лично проявлять инициативу, - отметили сотрудники РРПК.

На пляже появилось несколько мотивирующих плакатов Фото: Сергей БАЛАНОВ

Экологическая акция «Чистый берег» от РРПК – пример еще и хорошего образовательно-просветительского проекта. Навести порядок на берегу вместе со взрослыми предложили и ученикам школы №8, расположенной в поселке Щитовая. Для них этот берег не просто место, куда можно приехать на выходные. Это дом, который любит чистоту и где рады только тем гостям, которые ее ценят.

- Нас в школе пригласили сюда убраться. Согласился помочь, я живу тут недалеко. Мы пришли со старшим братом, вместе убирались. Хочется сказать тем, кто приезжает сюда отдыхать: не мусорьте! – высказался школьник Александр Поликарпов.

Школьники поселка Щитовая сразу же откликнулись на приглашение прибраться в родной бухте Фото: Сергей БАЛАНОВ

Каждый школьник собрал по несколько мешков мусора, прикатил на место сбора по несколько покрышек, за что получил именную грамоту, которую теперь можно предъявить и родителям, и в школе – смотрите, мне не безразлична судьба Щитовой. А еще в РРПК решили, что такие субботники должно восприниматься школьниками не как обязательные работы, а как праздник, и угостили всех присутствующих пиццей и соками.

Волонтеры собирали по пляжу не только мусор, но и покрышки Фото: Сергей БАЛАНОВ

Всего в этот день с берега бухты Щитовая вывезли более 200 мешков мусора. Теперь его будут вывозить раз в неделю, а волонтеры будут приезжать сюда для поддержания порядка раз в две недели до конца октября. С наступлением нового сезона работа продолжится.

Но экологический марафон этим не ограничится, и вскоре в школах и вузах города пройдет серия просветительских мероприятий – от фестиваля детских рисунков до квестов и конкурсов экологических проектов.