На Камчатке спасли туристку, которая едва не погибла под камнепадом на вулкане

Женщина попала под камнепад и получили травмы во время восхождения на вулкан. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

ОПАСНАЯ ВЫСОТА

Снова в центре внимания – Ключевской вулкан на Камчатке, самый высокий в регионе. Сопка, которая ежегодно привлекает к себе не только матерых альпинистов, но и непрофессионалов, жаждущих покорить высоту. Только вот зачастую туристы из других городов не до конца осознают, что Ключевской – очень сложный вулкан с крайне своенравным характером. Восхождение на него требует особой подготовки и концентрации. Ее потеря может обернуться печальными последствиями, как это случилось 30 августа.

Высота Ключевского вулкана - 4 750 метров. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Тревожный сигнал поступил в Центр управления в кризисных ситуациях Камчатского края. Помощь понадобилась туристке из Санкт-Петербурга, которая угодила под камнепад. Она в составе группы из 8 человек отправилась на Ключевской с гидом. И вот в какой-то момент, когда команда уже не ждала никаких неприятностей, один из булыжников рухнул прямо на бедро женщине. Полученная травма оказалась более, чем серьезной. Передвигаться самостоятельно она уже не могла. Единственный выход из ситуации – эвакуация.

Тревожное сообщение поступило в Центр медицины катастроф 30 августа. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

На место вылетел вертолет медицины катастроф. На борту воздушного судна - врачи и сотрудники поисково-спасательного отряда. При себе у них были десантное и альпинистское снаряжение. Однако снова в дело вмешались погодные условия – экипаж не мог высадиться из-за низкой облачности в районе вулкана. Операцию по спасению туристки перенесли на утро.

ГИД – САМОЗВАНЕЦ

31 августа вертолет приземлился на Ключевском, на высоте 3300 метров. Однако палатка с пострадавшей женщиной находилась на 400 метров выше, поэтому спасателям пришлось преодолеть немалое расстояние, а обратно до воздушного судна травмированную туристку переносить на носилках. На борту ее осмотрели врачи и оказали первую медицинскую помощь.

На борту судна женщине оказали необходимую медицинскую помощь. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Оказалось, пострадала во время восхождения не только одна женщина, еще 4 человека улетели на вертолете в Петропавловск, отказавшись от дальнейшего похода. Они пожаловались на обморожение конечностей и солнечные ожоги лица. Женщину доставили в больницу имени Лукашевского, остальных - просто в город.

Передвигаться самостоятельно туристка не могла, поэтому до вертолета она добралась на носилках. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Позже станет известно о том, что все 8 человек – туристы из разных городов страны. Но что более удивительно – их гид, по словам туристов, сам никогда не был на Ключевском. Подготовку перед восхождением, разумеется, никто из них не проходил. Все это и стало причиной того, что группой был выбран неверный маршрут, на котором был велик риск камнепада.

- Ключевской – магнит для туристов. Причина не только в том, что с его высоты открывается невероятный вид, но и в том, что сам вулкан очень красивый. Конечно, каждый, кто приезжает на Камчатку, хочет похвастаться тем, что взобрался именно на него. Но, к сожалению, многие забывают о том, что для этого нужно пройти подготовку. По словам спасателей, группа, которая угодила под камнепад, очень слабая, самостоятельно у них не было шансов выбраться из заточения, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Елена Левин, официальный представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Камчатскому краю. – Туристический сезон в самом разгаре, а скоро стартует еще и зимний, поэтому настоятельно рекомендуем всем отдыхающим, особенно из других регионов, тщательно выбирать компании, которые оказывают подобные услуги, и проходить подготовку перед экстремальным мероприятием.

По словам спасателей, из-за пандемии и вызванных ею ограничений наплыв туристов на Камчатку увеличился. Это повлияло и на работу МЧС, потому что теперь едва ли ни каждую неделю они вылетают вызволять приезжих из беды. Сотрудники «чрезвычайного» ведомства настоятельно просят относиться к экстремальным видам отдыха более ответственно, чтобы отпуск не был омрачен трагедией.

Кстати, проконсультироваться о состоянии и сложности маршрута, выбору снаряжения, составлению нитки маршрута можно по телефону: 8 (4152) 41-03-95.

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