АО «Восточный Порт» построит крытый ледовый дворец

Специализированное предприятие по перевалке угля АО «Восточный Порт» реализует крупнейший в истории города Находки социальный и спортивный проект по строительству крытой ледовой арены. 31 августа между руководством АО «Восточный Порт» и администрацией Находкинского городского округа подписано соответствующее соглашение. Свои подписи под документом поставили управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак и врио главы НГО Тимур Магинский. Ранее решение стивидорной компании было согласовано с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля АО «Восточный Порт» является одним из самых надежных и ответственных налогоплательщиков Приморья, на регулярной основе реализующим социальные программы для жителей региона, в котором предприятие осуществляет свою деятельность. Строительство ледовой арены в микрорайоне Врангель (г. Находка) было одним из приоритетных вариантов реализации социальной программы предприятия – о круглогодичном ледовом сооружении любители зимних игровых видов спорта мечтали долгие годы. В 2018 году активным сторонником идеи возведения нового спортивного комплекса в городе портовиков выступил глава региона Олег Кожемяко.

Решение о строительстве ледового спортивного сооружения во Врангеле было принято ОАО «Уральская горно-металлургическая компания», в чьем управлении находится АО «Восточный Порт». ОАО «УГМК» на протяжении многих лет активно поддерживает развитие спорта. Буквально за несколько дней до подписания соглашения в Приморье была открыта ледовая арена, построенная на средства УГМК на Урале в Оренбургской области.

В соответствии с соглашением новый спортивный комплекс Находки будет построен на въезде в микрорайон Врангель на участке площадью более 3 тысяч квадратных метров. Помимо круглогодично работающей ледовой арены комплекс вместит в себя несколько спортивных залов и классов.

«В Находке много желающих заниматься хоккеем с шайбой, – рассказал Юрий Карабанов, директор спортивного комплекса «Восточник», одного из подразделений АО «Восточный Порт». – Пока занятия во Врангеле проходят зимой на открытой площадке, также арендуем закрытый зимний модуль. На базе новой ледовой арены можно будет создать детско-юношескую спортивную школу по хоккею, развивать фигурное катание и другие виды зимнего спорта. Аналоги подобных сооружений в Приморье есть только во Владивостоке и Уссурийске».

«Наша компания осознанно берет на себя столь почетную обязанность – построить во Врангеле крытую ледовую арену, – подчеркнул управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак. – Мы несем ответственность не только перед нашими сотрудниками, но и перед местными жителями. Способствуя реализации социальных проектов Врангеля и Находки, «Восточный Порт» поднимает планку развития этих важнейших для Приморья территорий на качественно новый уровень».