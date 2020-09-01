Где мама и папа? Крошечную девочку, одиноко гуляющую босиком, нашли в Большом Камне

Девочку нашли во дворе дома - малышка еще не разговаривает. Фото:@dpscontrol

«Большой Камень. Найдена на Лазо, 16. Босиком, говорить не может. Для установления родителей обратиться по телефонам…» - вместе с тревожным сообщением в сети появилась фотография крошечной девочки. Розовые штанишки с белыми полосками по бокам. Белая кофта в горошек. Белокурые волосы и небесно-голубые глазки. На вид не больше 1,5 лет. Никто из пользователей сети не мог поверить в то, что родители могли потерять такую крошку.

За несколько часов пост с объявлением о найденном ребенке набрал почти 200 комментариев. Мнения разделились на два лагеря: одни были возмущены поведением родителей, которые оставили ребенка без присмотра, другие – надеялась, что мама и папа найдутся как можно быстрее.

«КП-Владивосток» удалось выяснить, как ребенок оказался один на улице и где все это время были родители малышки. Оказалось, девочка сама вышла из квартиры. По информации источника «КП», семья живет вместе с 80-летней бабушкой, которая, вероятно, забыла запереть дверь. В это время все в доме спали, поэтому никто из них не заметил вовремя пропажи дочери и внучки. Позже родители признаются, что обычно девочка кричит или плачет, когда проснется, а в этот раз она не проронила ни звука.

В итоге девочка ушла на улицу босиком и в той одежде, в которой ложилась спать. К счастью, далеко уйти ей не удалось. Ее нашли две женщины, которые проходили мимо двора дома. Увидев растерявшегося ребенка без обуви, они сразу поняли, что малышке нужна помощь и обратились в полицию.

Чтобы ускорить процесс поиска родителей малышки, оперативники обратились к администратору местной группы в сети. В итоге спустя час нашлась мама. Когда она проснулась и увидела, что дочери нет дома, не на шутку испугалась. К счастью, кроха была в безопасности.

Тем не менее, в отношении матери девочки был составлен административным протокол за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Теперь женщине грозит штраф – до 500 рублей. Самое главное – девочка жива, здорова и ее жизни ничего не угрожает.

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