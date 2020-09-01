Свадьба в тюрьме и заключенный с фамилией жены – экстравагантный случай в колонии Приморья дошел до суда

Фамилия жены, взятая заключенным, стала головной болью для начальника колонии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Необычный случай прямиком из ИК-20, что в приморском поселке Заводской. В объективе камеры – 25-летний Николай. В 2019 году Первомайский районный суд приговорил его к 2 годам и 11 месяцам лишения свободы за угон. Так парень отправился в колонию строго режима, которая неожиданно стала местом зарождения его семьи. В тюрьме Николай заключил брак с дамой сердца, после чего, по непонятным для многих причинам, взял ее фамилию. На следующий день после «свадьбы» заключенному выдали паспорт с новыми данными, а начальник колонии, разводя руками, не понимает, что с ним теперь делать.

За помощью руководитель ИК обратился в суд. Действительно, осудили человека с одной фамилией, а сидит теперь с другой. Пояснения были необходимы. Только вот в Артемовском городском суде обращение сотрудника ГУФСИН отклонили. Тогда начальник колонии подал апелляцию в краевой суд. Но и там представитель Фемиды не помог. Оказалось жалоба подана не тем лицом.

- В соответствии с положениями ст. 389.1 УПК РФ право апелляционного обжалования судебного решения принадлежит осужденному, оправданному, их защитникам и законным представителям, государственному обвинителю и (или) вышестоящему прокурору, потерпевшему, частному обвинителю, их законным представителям и представителям, а также иным лицам в той части, в которой обжалуемое судебное решение затрагивает их права и законные интересы. При этом, право обжалования судебного решения посредством подачи апелляционного представления может быть реализовано лишь прокурором. Этот перечень лиц исчерпывающий, - говорится на сайте Приморского краевого суда.

Выходит, что требовать разъяснений начальник колонии не имеет право по закону. Смена фамилии заключенного и его пребывание в тюрьме оказались задачей со звездочкой. Надеемся, что ее решение последует совсем скоро, и в ближайшее время станет ясно – что делать с необычным осужденным.

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