Кабмин подготовил национальную программу развития ДФО до 2035 года

Мишустин рассказал об итогах своего визита на Дальний Восток Фото: REUTERS

Правительство России подготовило национальную программу развития Дальнего Востока до 2035 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании у президента РФ Владимира Путина.

«По вашему поручению мы подготовили национальную программу развития этого региона до 2024 года с перспективой развития до 2035 года», - заявил глава правительства.

Премьер-министр добавил, что во время встреч с жителями Дальневосточного федерального округа (ДФО) обсуждались вопросы по усовершенствованию программ «Дальневосточная ипотека» и «Дальневосточный гектар», а также по решению проблемы аварийного жилья. Все эти моменты будут учтены в новой программе развития макрорегиона.

Отмечается, что при разработке нового документа эксперты Министерства развития Дальнего Востока и Арктики проводили встречи с представителями общественности и консультировались по отдельным пунктам программы.

«В результате, итоговый документ определяет вектор развития каждого из 11 субъектов ДФО, учитывает их специфику, содержит конкретные шаги, которые необходимы для достижения целей, поставленных вашим указом», - пояснил Михаил Мишустин на встрече с президентом.

Глава правительства также добавил, что в программе будут прописаны подробные планы по каждому отдельному региону: где появится новая больница, а где необходимо создать спорткомплекс и так далее.

Кроме того в программе будут учтены не только социальные, но и экономические меры, которые обсуждались в Благовещенске во время визита премьер-министра на Дальний Восток.

Особое внимание Михаил Мишустин уделил вопросам газификации регионов.

«Крайне низок уровень газификации субъектов Дальневосточного федерального округа, поэтому правительство проработает вопрос о финансировании региональных программ газификации, возможность направлять на них средства, которые высвобождаются в результате реструктуризации бюджетных кредитов», - отметил премьер.

Глава кабмина добавил, что в ближайшее время будет сделано все возможное, чтобы выполнить распоряжение президента о газификации Камчатки. По его словам, уже к осени ведомства должны будут отработать и согласовать четкий план подачи газа в жилые дома региона.

Мишустин коротко рассказал Владимиру Путину об итогах своего визита на Дальний Восток, обрисовал выявленные проблемы и намеченные пути их решения. Он добавил, что соответствующие поручения уже даны ведомствам и для их исполнения определены источники финансирования.