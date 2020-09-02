Право имеющие: США отмечают столетие важной поправки к Конституции

Сто лет назад была принята 19-я поправка к Конституции США Фото: Сергей БАЛАНОВ

Ровно сто лет назад была принята 19-я поправка к Конституции США. Это событие ознаменовало победу суфражисток в их долгой борьбе и даровало женщинам желанное право голоса. В этом вопросе Штаты отстали даже от нашей страны. Но сегодня в Российской Федерации никто не празднует получение женщинами избирательного права. Да, в нашем государстве отмечается Международный женский день, который раньше подчеркивал борьбу за равноправие вообще. Однако 8 марта в наши дни – это женский день с цветами, подарками и девизом «девочки – это нежные существа».

В США же этой теме придают большее значение. В честь столетия 19-й поправки Генеральное консульство США во Владивостоке в течение полутора недель публиковало различную информацию и проводило онлайн-встречи, которые знакомили желающих с историей достижения.

Борьба за избирательные права

Принятая 18 августа 1920 года 19-я поправка к Конституции США предоставила американским женщинам право голоса. Борьба за это право началась с момента основания США в 1776 году и длилась на протяжении полутора столетий. Американки доказывали, что они – важная часть политической жизни страны, они работали журналистами и ораторами, проводили митинги, устраивали голодовки, собирали многолюдные марши…

«Начиная с середины XIX века, женщины читали лекции, писали письма, возглавлять марши, лоббировали государственных чиновников и принимали участие в демонстрациях – делали все, чтобы добиться перемен», - отмечают в Посольстве США в Москве.

Узнать суфражисток (не стоит путать с суфражетками, более радикально настроенными женщинами) можно было по фиолетово-бело-зеленой символике, которую можно было встретить повсеместно.

Первое официальное предложение по предоставлению американкам права голоса было озвучено только в 1878 году одним из членов Конгресса. Еще через сто лет избирательное право для женщин получило официальное признание: 18 августа 1920 года 19-я поправка к Конституции была ратифицирована, а через восемь дней, 26 августа, госсекретарь США Бейнбридж Колби утвердил эту самую поправку, тем самым подчеркнув полную победу американских женщин.

«19-я поправка означает, что храбрость и упорство суфражисток и сегодня продолжает оказывать влияние на американских женщин», - подчеркивает американский консул по культуре во Владивостоке Эрин Конкорс.

В то же время Россия (вопреки популярному стереотипу) не только не отстала от Америки, но и даже опередила ее. Свое избирательное право женщины России отстояли в 1906 году, когда на территории пользовавшегося широкой автономией Великого княжества Финляндского (входило в состав Российском империи) приняли соответствующие законы. Однако остальной территории России пришлось ждать еще 11 лет, когда в апреле 1917 года Временное правительство вынесло постановление и наделило избирательными правами всех граждан старше 20 лет, без различия национальности и вероисповедания. Вскоре было уточнено и про «всеобщее избирательное право “без различия пола”».

Уже через полгода состоялись первые выборы, в которых женщины смогли принять полноправное участие.

А после Октябрьской революции в Советской России в 1918 году была принята конституция, закрепившая равноправие женщин с мужчинами юридически.

Про нежность

Сегодня это важное достижение в России почти никак не отмечается, на нем не делается акцента, встретить приуроченные к этому событию мероприятия – большая удача. Да, в стране празднуют Международный женский день, изначально смысл которого был в победе женщин за равноправие вообще. Но именно на постсоветском пространстве 8 Марта – это про цветы, нежность и слабость женщин, а не про силу, волю и упорство.

«Женщины в России сейчас сознательно хотят нивелировать свою ответственность. Эта забавная фраза – «я не хочу ничего решать, я девочка и хочу новые туфли» – при всем своем комизме во многом «говорящая». Весь ход развития истории нашей страны во многом про то, что «быть замужем – это быть за мужем». За, а не рядом, на одной линии. Видимо, так спокойнее и надежнее», - отметила депутат владивостокской думы Роза Чемерис.

Политик считает, что это одно из следствий множества причин – от политических до социальных, которые «откатывают» и принижают достижения русских и советских женщин, которые добились не только избирательных прав, но и равноправия в целом.

«Сейчас термин «суфражизм» ассоциируется у нас исключительно с западным масштабным женским движением за право голоса и свободу выбора. Хотя в России, сначала царской, затем Советской, женское движение вообще и суфражизм в частности имеет давние исторические корни. Вспомнить хотя бы Екатерину Великую, Екатерину Дашкову, революционерок Веру Засулич, Софью Перовскую, Фанни Каплан, Надежду Крупскую, Александру Коллонтай, Инессу Арманд, Ирину Каховскую и других. Они же, в свою очередь, не раз говорили о том, как повлияли на их мировоззрение труды Розы Люксембург и Клары Цеткин, - сказала Роза Чемерис и добавила, что большевики поступили правильно, когда решились на создание женского крыла партии. – Необходимо было сделать большую часть работников разной сферы своими союзниками, и диалог с женской его частью тогда был очень кстати. Но, в отличие от западного феминизма, в молодой России не было противопоставления женщин и мужчин, не было идей разрушения брака как архаичного института. Коллонтай всегда говорила, что призывы феминисток «освободиться от рабства мужчин» напрасны, и нам с ними не по пути; у нас мужчины и женщины идут в революционной борьбе вместе, сомкнутым строем».

В советские времена задачей руководителей государства было сплочение мужчин и женщин, а не их разобщение, и поэтому женщины могли занимать высокие партийные посты. В этом кроется главная причина, почему в России суфражизм и феминизм не популярны.

Говоря о себе, Роза Чемерис добавляет, что ей повезло: «Я уверенно чувствую себя и за спиной мужа, и рядом с ним, став его лучшим другом и соратником, с абсолютно равными в семье и работе правами».

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