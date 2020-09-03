Супертайфун «Майсак» второй день разрушает Приморский край: прямая трансляция

Супертайфун «Майсак» вторые сутки хозяйничает в Приморском крае. Фото: принтскрин видео.

В Приморье второй день господствует супертайфун «Майсак». Пока Владивосток, Находка и другие прибрежные населенные пункты ощутили на себе лишь разрушительную мощь ураганного ветра. Впереди сильный ветер и проливные ливни и новые испытания для жителей Приморского края. Режим ЧС регионального уровня готовятся ввести в Приморье. «Комсомольская правда» ведет прямую онлайн трансляцию.

Кстати, синоптики прогнозируют улучшение ситуации во второй половине дня. Так, по информации портала «Примпогода», сегодня тайфун значительно заполнится и переместится на север Китая. Влияние его на погоду Приморья прекратится, атмосферное давление начнет расти.

Напомним, в первый день тайфун «Майсак» прошелся по Владивостоку ураганным ветром, переворачивая машины, снося крыши и обшивку домов, калеча людей. Полную хронологию прохождения тайфуна над Владивостоком 3 сентября читайте на нашем сайте.