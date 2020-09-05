Морской бой с тайфуном – «кладбище» яхт оставил после себя «Майсак» в Приморье

Находка сильно пострадала от удара стихии. Фото: @pavelrafinade.

Тайфун «Майсак», который обрушился на Приморье третьего сентября, стал для региона настоящей катастрофой. Стихия была настолько сильной, что сносила деревья, срывала крыши, топила пляжи и убивала людей. Находка оказалась в числе тех городов, которые больше всего пострадали от проделок непогоды. Там ураганный ветер разгулялся не на шутку.

Люди отчаянно боролись со стихией. Фото: @pavelrafinade.

Снимки, которые больше похожи на кадры из фильма про апокалипсис, удалось снять в яхт-клубе «Антарас», который находится в Находке. Очевидцем и автором фотографий оказался Павел Кибенко, который поделился с подписчиками впечатлениями от увиденного, сравнивая последствия стихийного бедствия с остросюжетной кинолентой. Приморец отмечает, что стал свидетелем, как волны не на шутку разбушевались, яхты ударялись в танцы; моря, которое уничтожало причал и героев, которые отчаянно боролись с «Майсаком».

Ураганный ветер обрушился на Находку третьего сентября. Фото: @pavelrafinade.

- Огромную плавучую кран-баржу, которая оторвалась и надвигалась в марину, героически выталкивала маленькая шхуна. Она коптила черным дымом, разбивала нос в щепки, но настойчиво не пускала эту громадину, способную раздавить все на своем пути. На пирсе кран тянул из воды еще одну баржу, только гораздо поменьше, - пишет фотограф Павел Кибенко. - Большая моторная яхта уже лежала на боку на берегу – её ребята специально выбросили из воды, чтобы она окончательно не разбилась. Вторая, вырвавшаяся из-под контроля, несколько раз ударилась об пирс с неистовой силой и тонула.

Ураган разрушил пирс. Фото: @pavelrafinade.

Очевидцы сравнивают увиденное с остросюжетным фильмом. Фото: @pavelrafinade.

Некоторые лодки люди пытались удержать самостоятельно. Но мериться силами с волной оказалось задачей не из простых. Павел признается, что местные сделали все возможное, чтобы защитить свои лодки. Такое противостояние было больше похоже на «10D фильм, длинною в целую ночь».

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