Раскрыта тайна корабля-призрака, выброшенного на берег после тайфуна в Приморье

Жители Приморья охотно фотографируются на фоне корабля. Фото: Наталья Ларкина

Тайфун «Майсак» во время шторма выбросил на берег находкинского пляжа «Волна» корабль-призрак. Для многих появление такого судна стало настоящей загадкой, но для зевак это было еще одним поводом для новой фотосессии. Однако лишь позже стало известно о том, что речь идет не о заброшенном корабле, а о северокорейском судне, на борту которого до сих пор находятся 12 членов экипажа.

Оказалось, это одно из браконьерских транспортных плавсредств, арестованных пограничниками ровно год назад за незаконную добычу водных биологических ресурсов.

- Капитан судна является фигурантом уголовного дела и сейчас ждет приговора суда. Скорее всего, его осудят в этом месяце, после чего судно сможет покинуть страну и отправиться на Родину, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» источник, близкий к следствию. – У судна круглосуточно дежурят военнослужащие. На берегу с браконьерами проводили следственные действия. Жизни и здоровью иностранцев ничего не угрожает.

Напомним, что тайфун «Майсак» обрушился на Приморье третьего сентября. Ураганный ветер скорость которого составила 41 метр в секунду, повалил деревья, снес крыши, стал причиной коммунальных аварий. Власти сообщают о том, что из-за стихийного бедствия травмы разных степеней получили больше 50 человек. погибли по время непогоды три жителя Приморья.

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