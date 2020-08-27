Подведены итоги первого международного онлайн-видеофестиваля «Красиво.ДВ»

Участники присылали свои видеоролики, снятые в разных уголках Дальнего Востока

На Дальнем Востоке завершился первый международный онлайн-видеофестиваль «Красиво.ДВ». Организаторы назвали победителей в пяти номинациях, а также лауреата Гран-при и специального приза жюри. Торжественная церемония проходила сразу в Москве и во Владивостоке благодаря телекоммуникациям, эфир состоялся на сайте tvoidv.ru.

Всего на конкурс было подано более пятисот заявок. Участники присылали свои видеоролики, снятые в разных уголках Дальнего Востока. Ограничений по съемкам не было никаких – снимали как на профессиональные камеры, так и на фотоаппараты, смартфоны, делали кадры с квадрокоптеров. Главное – все операторы старались показать невероятную красоту региона.

Участники хотели удивить жюри и показать самые разнообразные ракурсы зрителям: невероятную природу, редких, а то и опасных животных. Видеоработы помогают спуститься по кратеру Мутновского вулкана на Камчатке, где нет подготовленных трасс; прогуляться по огромному леднику в Якутии, что не тает даже в 30-градусную жару; попасть в таинственную 30-метровую башню на скале — маяк Анива на Сахалине. Даже для тех, кто всегда мечтал побывать на краю света, на Дальнем Востоке есть свой уголок. Край света – именно так и называется живописный мыс на острове Шикотан.

Один из участников фестиваля «Красиво.ДВ», документалист Олег Кабалик, снимал репортаж про диких оленей в Лазовском заповеднике, когда заметил, что к нему крадется амурский тигр. Встретить такого зверя большая удача, ведь он занесен в Красную книгу, животных этого вида на земле осталось всего 600 особей. Однако это и большая опасность. Хищник в диких условиях чувствует себя главным.

Фото: tvoidv.ru

«Тигр внушает какое-то животное чувство страха. Да, было ощущение, что это последнее, что я увижу в своей жизни», — признался документалист.

Репортер рассказал, что тигр подобрался к нему слишком близко, однако съемочной группе удалось спугнуть зверя.

«Встретились с тигром довольно близко, наверное, метров 30. Отпугнули его человеческой речью, как это положено при встрече с тигром. Говорили «уходи отсюда» грозным голосом», — поделился опытом Кабалик.

Отметим, что в крупнейшем онлайн-видеофестивале приняли участие не только профессионалы, но и начинающие документалисты. Все они попытались передать атмосферу отдельных регионов Дальневосточного федерального округа: романтику будней и яркость праздников, познакомить мир с мужественными и талантливыми людьми, живущими на Дальнем Востоке.

Все присланные работы оценивались по основным пяти номинациям: природа, музыка, спорт, уникальные достопримечательности и выдающиеся достижения людей. Кроме того были выделены еще две номинации все жанров. Провести такой масштабный фестиваль стало возможным благодаря личной поддержке полномочного представителя президента Российской Федерации в ДФО Юрия Трутнева.

В первой номинации «Звуки.ДВ» победила хабаровская группа «UP’рель», записавшая с помощью профессиональной команды концерт без зрителей в старом терминале местного аэропорта. Во время поздравления ведущий намекнул лидеру группы, что пустующий аэропорт есть и во Владивостоке, на что музыкант ответил, что с удовольствием сыграл бы и в этом городе, если бы получил приглашение.

Фото: tvoidv.ru

В номинации «Сила.ДВ» победителем был признан житель Сахалина Алексей Рыбкин. На конкурсе он представил пятиминутный фильм-зарисовку «Путь к успеху» о конном спорте.

Главный приз в номинации «Уникально.ДВ» стал еще один сахалинец Денис Шатохин. Именно он сделал уникальную съемку на островном маяке Анива.

В номинации «Характер.ДВ» победил участник из Забайкальского края Булат Базаров. Он снял 13-минутный фильм о пастухе, который пишет прекрасные картины. Озвучить художественное кино оператору помогли актеры государственного театра песни и танца «Амар Сайн».

Еще одним талантливым счастливчиком был признан житель Камчатки Эрнест Леонидов. Ему удалось завоевать сразу две награды. Документалист победил в номинации «Природа. ДВ» и взял специальный приз от жюри. Сердца зрителей и профессионалов покорила его работа о красотах камчатской природы «Kamchatka Travel».

Победителя гран-при фестиваля выбирали всенародным голосованием. В результате, больше всего баллов набрала короткая видеозарисовка Николая Степанова «Якутский холод» о декабрьском тумане при 45-градусном морозе в Якутске. В результате сибиряк получил самый крупный денежный приз фестиваля – 300 тысяч рублей.

Столько же получил Эрнест Леонидов благодаря своей победе сразу в двух номинациях. Остальным победителям организаторы вручили по сто тысяч рублей. Общий призовой фонд фестиваля составил один миллион рублей.

Добавим, что сразу после подведения итогов первого видеофестиваля стартовала подготовка ко второму.

«За время фестиваля мы многому научились, многое узнали, и конечно же, открыли для себя Дальний Восток заново. Мы снова увидели, какой он невероятный, фантастически красивый, разнообразный, какие талантливые люди живут на Дальнем Востоке, как они влюблены в свой регион и готовы свою любовь выражать. Но главное, что на этом этапе мы не завершаем фестиваль! Он продолжается, он будет жить. И ещё планируется множество мероприятий в рамках нашего фестиваля, которые мы объявим совсем скоро и пригласим всех участников. Сегодня мы не заканчиваем первый фестиваль, сегодня мы начинаем второй фестиваль «Красиво.ДВ-2021», - заявил директор фестиваля «Красиво.ДВ» Алексей Коропский.

Организаторы отмечают, что в дальнейшие их планы входит показ лучших работ видеофестиваля в кинотеатрах по всей России.