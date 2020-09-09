Во Владивостоке «заминировали» сразу два крупных торговых центра

Сообщения о якобы минировании во Владивостоке ТЦ "Малый ГУМ" и ТРК "Калина Молл" поступили сегодня, 9 сентября Фото: Яндекс.Карты

Сегодня, 8 сентября, во Владивостоке неизвестные лица с помощью электронной почты прислали сообщение в правоохранительные органы о якобы заложенном взрывном устройстве в торговом центре «Малый ГУМ». К месту возможного проведения террористического акта прибыли представители экстренных служб. Из здания эвакуировали всех посетителей и сотрудников. Силовики провели обследование помещений, пытаясь найти опасные предметы или вещества. Безрезультатно.

По сообщению пресс-службы администрации города, аналогичное сообщение о «минировании» сегодня поступило и в отношении торгово-развлекательного комплекса «Калина Молл». Там действия специалистов, отвечающих за безопасность людей, разворачивались по тому же сценарию.

К этому часу уже имеется информация от Единой дежурной диспетчерской службы о том, что оба сообщения были ложными.

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