«У них была семейная драма»: раздел имущества мог стать причиной громкого похищения женщины во Владивостоке

В машине нашли веревку, скотч, хомуты, два огнестрела, алкоголь и шприцы со снотворными препаратами. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Шумиха с похищением женщины во Владивостоке обрастает новыми подробностями. По предварительной информации, причиной такого агрессивного поведения по отношению к супруге стал бракоразводный процесс и связанный с ним раздел имущества. По данным источника «КП-Владивосток», мужчина в прошлом зарабатывал на жизнь, уходя в море, уже давно находится на заслуженной пенсии. Как стало известно «Комсомолке», речь идет о семейной драме, которая длится довольно таки долго. Мужчина же часто злоупотреблял алкоголем, а похитил свою жену, чтобы припугнуть.

Манипуляции 58-летнего мужа могут стоить ему 12 лет жизни, ведь следователи возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека, с применением насилия и с применением предметов, использованных в качестве оружия». Его задержали для дальнейшего разбирательства.

- По версии следствия, между подозреваемым и потерпевшей имелись длительные личные неприязненные отношения в связи с бракоразводным процессом, - отмечает Аврора Римская, официальный представитель СУ СК России по Приморскому краю. - Накануне очередного заседания подозреваемый дождался потерпевшую возле подъезда, избил ее деревянным бруском и насильно поместил в автомобиль. Во время остановки на проспекте Красоты подозреваемый пытался связать потерпевшую, однако ему не удалось ее обездвижить в связи с своевременно оказанной помощью.

Буйного мужчину уже заключили под стражу по решению суда. Сейчас оперативники допрашивают свидетелей, назначены экспертизы. Расследование продолжается.

Напомним, что началось все 7 сентября во дворе дома по улице Адмирала Юмашева. «Комсомолке» удалось отыскать свидетеля событий. Женщина рассказала, что из подъезда многоквартирного дома супруги вышли спокойными. Ссора вспыхнула уже на улице рядом с машиной. Очевидцами странной ссоры пары стали несколько человек: две женщины и одна бабушка. В какой-то момент разъяренный мужчина стал силой запихивать супруга в машину. Для одной случайной прохожей увиденное вышло за рамки нормы, и она позвонила в полицию. Сейчас многие считают, что именно звонок бдительной соседки спас жизнь жительницы Владивостока.

Полицейские оперативно отреагировали на тревожное сообщение и экстренно организовали в городе план «Перехват». Два сотрудника ДПС нашли похитителя. Машину остановили на проспекте Красоты. Когда оперативники открыли дверь, увидели женщину, которая кричала и просила о помощи.

- В салоне найдены веревка, скотч, хомуты, две единицы огнестрельного оружия, алкоголь и шприцы со снотворными препаратами, - отметила Ирина Сырова, руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю.

Тогда дело и передали коллегам из СК. За похищение жены жителю дальневосточной столицы грозит до 12 лет лишения свободы.

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