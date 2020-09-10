«Джип с мужчиной перевернуло волной»: хабаровчане рассказали, как смывало популярную базу отдыха в Приморье

Огромные волны обрушились на побережье Хасанского района Фото: принтскрин видео.

Два подряд тайфуна, обрушившиеся на Приморье, наделали в крае много бед. Без света оказались тысячи людей, размыло многие пляжи и затопило различные районы. В распоряжении редакции оказались эксклюзивные кадры удара стихии по популярной базе отдыха. Отдыхающие на «Черных песках» люди, оказавшиеся в гуще событий, рассказали, как развивалась ситуация.

Домики на побережье затопило. Фото: anna_vereina

Анна Вереина вместе с семьей приехала в Приморье в отпуск. Хабаровчане решили насладиться пляжным отдыхом в жемчужине края – в Хасанском районе. Родители и двое ребятишек 4 и 9 лет остановились на базе отдыха в Зарубино. Домики располагались прямо на побережье и на тот момент это казалось большим преимуществом, ведь до моря буквально рукой подать. Однако подобное расположение в итоге оказалось причиной серьезного ЧП.

– Стали свидетелями этого страшного события. Оповещения никакого на базе не было, никаких сообщений, не говоря уже о звуковых сигналах. Люди попросту не были готовы к эвакуации. Страшно представить, если бы это случилось ночью. Мы сами случайно узнали о надвигающемся шторме, когда ездили в магазин в Андреевку. Там увидели новости по телевизору, да и продавцы вежливо предупредили, что намечается сильный тайфун, – вспоминает жительница Хабаровского края.

По словам Анны, погода сильно ухудшилась 3 сентября около 16:00. Именно тогда «Майсак» максимально приблизился к региону. Семья стала экстренно собирать вещи и перепарковала авто на безопасное место, перегнав машину с пляжа на возвышенность. При этом женщина уверяет, что многие отдыхающие продолжали беззаботно гулять, возможно, даже не подозревая о надвигающемся шторме.

– Стоя на самой высокой точке горы рядом с базой, примерно в 17:15 мы увидели эти огромные волны, которые буквально смывали дома и машины. Джип перевернуло и смяло, внутри находился мужчина. Он получил травму головы. Все, кто до этого не позаботился о безопасности, начали в панике убегать. Люди бежали в одних купальниках, хватая детей. Кто-то успел взять документы, а кто-то вообще все оставил в домике, – вспоминает отдыхающая.

Как уверяет гостья Приморья, на базе было много клиентов с детьми, в том числе с маленькими.

– С нами рядом жила семья – трое взрослых и 5 детей, они даже телефоны взять не успели, все осталось там. Так как мы эвакуировались первые, то не поняли, где на тот момент была администрация базы и помогали ли они людям, – отметила женщина.

После потопа семья решила переночевать в Андреевке, однако и до нее оказалось добраться довольно сложно. Ехать пришлось по размытой дороге. На затопленную базу хабаровчане вернулись на следующий день, оказалось, что их домик в отличие от многих других уцелел. Вот только отдых уже нельзя было назвать желанным. Вокруг оказалась настоящая разруха. Отдыхающие, которым повезло меньше, искали вещи и документы, пытались просушить авто.

Территория изменилась до неузнаваемости. Фото: anna_vereina

Как уверяет Анна, на соседней базе отдыха домики и вовсе смыло в море. В общем после такого отдыха еще нужно восстанавливаться. Сейчас семья уже вернулась домой и, судя по всему, надолго запомнит поездку в Приморье.

Беседки и домики оказались разрушены. Фото: anna_vereina

Последствия удара стихии. Фото: anna_vereina

База пострадала очень серьезно. Фото: anna_vereina

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