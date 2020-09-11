«Не было даже превышения самообороны»: адвокат приморского спортсмена, ранившего ножом полицейского, рассказал версию защиты

Конфликт разыгрался в пробке Фото: dps_vl

Известный приморский тренер по кудо, который оказался в центре скандала, может надолго лишиться свободы, если обвинение не будет переквалифицировано. Напомним, во время дорожной потасовки спортсмен ранил мужчину, который оказался полицейским. В городе моментально ввели план «Сирена», однако главный подозреваемый сам пришел сдаваться полиции спустя сутки. «КП» связалась с адвокатом Александра Сарнавского, чтобы узнать версию защиты.

Историю, разыгравшуюся в вечерней пробке на дороге Владивостока, не обсуждал разве, что ленивый. Особенно, когда появилось видео самого момента ранения полицейского. Кадры, прямо говоря, неоднозначные. Очевидцы запечатлели, как парень крепкого телосложения оглушил Александра мощным ударом ноги, после чего из другого авто выбежал еще один мужчина. Как выяснилось позже, это был полицейский в штатском, не при исполнении. Спортсмен вышел к обидчику уже с ножом, демонстрируя его, чтобы остепенить оппонента. Пока страж правопорядка удерживал руку тренера с оружием, агрессор продолжал наносить ему удары. На задержание преступника это особо не было похоже, а вот на помощь другу в драке – вполне. В какой-то момент подготовленный спортсмен все же смог вырваться, и, отмахиваясь ранил представителя закона.

– Вся ситуация началась из-за того, что Александр не пропустил авто в пробке. Если покадрово посмотреть действия потерпевшего, то заметно, как он направляется к машине, когда Сарнавский еще даже не вышел из авто, и нет никакой опасности. Более того, он даже замахнулся, но удар не успел произвести. Судя по этой же записи, можно сказать, что нападавших было двое. И они явно между собой знакомы, это подтверждают и материалы, которые были предоставлены в суд, – отметил адвокат спортсмена Денис Щекалев.

Следственный комитет разглядел в действиях Сарнавского умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Согласно п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, спортсмену может грозить до 10 лет лишения свободы.

– Мы уверенны, что в этом случае даже превышения самообороны не было, не говоря уж об умышленном вреде. Уголовное дело было возбуждено 27 августа в 10 утра, возможно, органы следствия в тот момент еще до конца не разобрались в произошедшем, не было видеозаписи. С появлением видеозаписи, мы уверены, что следствие не будет квалифицировать действия Александра, как умышленное причинение вреда здоровью. Я полагаю, что единственные возможные варианты дальнейшего развития событий – переквалификация обвинения на «Причинение вреда по неосторожности» или «Превышение необходимой самообороны». Планируем доказать, что никакого преступления он не совершил, а исключительно защищался, – заявил защитник.

Сам суд по вопросу избрания меры пресечения состоялся 29 августа. Спортсмена не стали заключать под стражу или домашний арест.

По словам адвоката, Александр дал подробные показания, рассказав о конфликте от самого начала и до конца. Его подзащитный всячески сотрудничает со следствием, отдал одежду и все предметы, которые потребовались для экспертиз. Сейчас Александр находится под подпиской о невыезде, так решили сами следователи. Расследование уголовного дела продолжается.

– На данный момент все ждут заключения судебно-медицинских экспертиз, как в отношении потерпевшего, которого уже перевели в общую палату и в скором времени выпишут, так и в отношении Александра. Он тоже получил травмы. Органы следствия будут принимать решение, исходя из тяжести телесных повреждений, – рассказал Денис Щекалев.

Стоит отметить, что благодаря огласке, дело получило широкий общественный резонанс. На защиту тренера встали не только представители спортивного сообщества, но и неравнодушные граждане. В его поддержку только в первый день собрали больше 200 подписей, кроме этого активисты создали несколько петиций в интернете.

В социальных сетях, которые всколыхнула история, появилась информация, что компанию на похожих авто видели в районе бухты Лазурная. И якобы ребята, которые сейчас считаются пострадавшими, в этот же вечер уже провоцировали конфликт на дороге. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Также пользователи интернета активно обсуждают то, что сам Сарнавский не только обучает детей кудо, но и имеет непосредственное отношение к бывшему мэру Владивостока Владимиру Николаеву.

– По поводу его работы я знаю, что он занимается недвижимостью и официально трудоустроен. А знаком ли мой клиент с Николаевым, это мне неизвестно, – констатировал адвокат.

Отметим, что по тому адресу, где Александр Сарнавский "занимается недвижимостью", располагается в том числе и фирма, распоряжающаяся объектами, связанными с экс-мэром Владивостока. «КП-Владивосток» следит за развитием событий.

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